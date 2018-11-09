Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ile Ladik Belediye Başkanı Selim Özbalcı, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Şahin, mesajında, büyük dehası, üstün ve çağının çok ötesindeki vasıfları ile döneminin en büyük liderlerinden Atatürk'ün yalnız Türk milleti için değil, dünyada tarihe mal olmuş bir önder olduğunu vurguladı.

10 Kasım'ın Atatürk'ü anmanın yanı sıra onu daha iyi anlamak için de önemli bir fırsat olduğuna dikkat çeken Şahin, "Fikir ve eserleriyle yaşadığı döneme ve yüzyıla damgasını vuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk, önderlik ettiği kurtuluş mücadelesiyle sadece Türk milletinin değil, sınırlarımızın çok ötesinde yaşayan farklı dinden, dilden ve ırktan birçok insanın da kalplerinde unutulmayacak izler bırakmıştır. Türk milletinin ve dünyadaki tüm mazlum halkların kalbinde sonsuza kadar yaşayacaktır." ifadelerini kullandı.

Ladik Belediye Başkanı Özbalcı

Başkan Özbalcı ise, tarihin yetiştirdiği ender şahsiyetlerden Cumhuriyetin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 80'inci yılında saygı ve minnetle andıklarını aktardı.

Atatürk'ün kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve özgürlük yolunda karşısına çıkan tüm güçlüklere direnmiş, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla başka milletlere örnek olmuş, Türk milletinin her alanda yücelmesi için yılmadan çaba göstermiş bir lider olduğunu anlatan Özbalcı, şunları kaydetti:

"Atatürk, Kurtuluş Savaşı ile Türk milletinin yeniden ve daha güçlü şekilde tarih sahnesine çıkmasını sağlamış, kurduğu Cumhuriyet ile de Türk insanına çağdaş uygarlığın kapılarını açmıştır. Bu bilinçle bize Türkiye Cumhuriyeti gibi onurlu bir miras bırakan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, çalışma ve silah arkadaşlarını, tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet, şükran ve saygıyla anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum."