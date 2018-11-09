Samsun Valisi Osman Kaymak ve AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Kaymak, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu, bağımsızlığın mimarı Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80'inci yılında sevgi, saygı ve minnetle andıklarını ifade etti.

Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basarak yok edilmek istenilen Türk ulusunu ayağa kaldırdığını, yeni bir devlet kurarak çağdaş dünyayla bütünleşmesini sağlayıp demokratik bir Cumhuriyet, bağımsız bir ülke ve aydınlık yarınlar armağan ettiğini anlatan Kaymak, şöyle devam etti:

"10 Kasımlar sadece yas günü değil, Atatürk'ün açtığı yolda, gösterdiği hedefte ilerlememizi hatırlatan günler olmalıdır. Atatürk'ün bize emanet ettiği bu cennet vatanın ve Cumhuriyetin ilelebet var olması için göstereceğimiz çaba, ona olan saygımızın en güzel ifadesi olacaktır.

Milletimiz hiçbir zaman Atatürk'ü unutmamış ve unutmayacaktır. Milletimiz, bağımsızlık savaşımızın önderi, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'ü sonsuza kadar gönlünde yaşatmayı sürdürecektir. Bu duygu ve düşüncelerle yurdumuzun kurtarıcısı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve vatanımız için canlarını veren tüm şehitlerimizi bir kez daha minnet, rahmet ve şükranla anıyorum."

Milletvekili Köktaş

Milletvekili Fuat Köktaş, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarihin en zor döneminde önce Çanakkale'de büyük direniş gösterdiğini, sonrasında 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ilk adımı atarak kurtuluşu başlattığını, 29 Ekim 1923'te de temellerini attığı Cumhuriyet ile yeniden dirilişi ortaya koyduğuna dikkat çekti.

Atatürk'ün milletinden aldığı güç ve destekle kendisini Türkiye'yi ileri ülkeler seviyesine çıkarma amacına adadığını, dönemin sınırlı imkanlarıyla büyük işler başardığını vurgulayan Köktaş, şunları kaydetti:

"Bugün ülke ve millet olarak Atatürk'ün gösterdiği hedefler doğrultusunda daima ileriye bakıyor, tarihimizden, medeniyetimizden ve yüce milletimizden aldığımız güçle gelişerek, yenilenerek, yılmadan, yorulmadan 2023, 2053 ve 2071 hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Türkiye'yi dünyanın en güçlü ülkeleri arasına sokmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Atatürk'e ve bizlere cennet vatanı miras bırakan atalarımıza karşı bu en büyük sorumluluğumuz budur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını, vatanı için canını veren tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve bütün ecdadımızı saygı, rahmet ve dualarla anıyorum."