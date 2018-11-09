Altınordu Muhtarlar Derneği Başkanı Yaşar Temel, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Temel, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kurucusu, Milli Mücadele'nin önderi, bağımsızlığın mimarı, büyük devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 80. yılında rahmet, minnet ve şükranla andıklarını ifade etti.

Atatürk'ün sadece Türk milletinin değil, ileri görüşlülüğü, askeri dehası ve üstün devlet adamlığı vasıfları ile bütün insanlığının sevgisini ve saygısını kazanmış bir lider olduğunu aktaran Temel, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk, bütün hür ulusları için ilham kaynağı olan büyük bir devlet adamıdır. Türk ulusu onun bıraktığı eserin büyüklüğünün ve sağladığı kazanımların bilincindedir. Kurtarıcısını, laik ve demokratik Cumhuriyetimizin kurucusu yüce Atatürk'ü sonsuza kadar gönlünde yaşatmayı sürdürecek, onun açtığı aydınlık yolda hiç durmadan yürüyecek, ilkelerini koruyacak, devrimlerini sonsuza dek yaşatacaktır. Atatürk'ün ışığı yolumuzu hep aydınlatacaktır. Aziz milletimiz, onun evrensel fikirlerini sonsuza kadar şükran ve saygıyla anarak koruyacak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onun ilke ve düşünceleri ışığında, uygarlık yarışında aynı gayret ve kararlılıkla yoluna devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha şükran ve rahmetle yad ediyorum. Aziz ruhu şad olsun."