Yalova Valisi Muammer Erol, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Erol, mesajında, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ebediyete intikalinin 80. yılında saygı, minnet ve rahmetle yad ettiklerini ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün siyasi ve askeri dehası, devlet adamlığı, fikirleri, başarıları ve düşünceleriyle sadece Türk tarihine değil, dünya tarihine de adını altın harflerle yazdıran, büyük bir komutan, kahraman bir asker ve büyük bir devlet adamı olduğunu aktaran Erol, şunları kaydetti:

"Onun öncülüğünde Cumhuriyet döneminde hayata geçirilen reformlar, demokratik, modern, hür ve müreffeh Türkiye'nin temellerini atarak büyük bir dönüşüm ve modernleşme sürecini başlatmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin birlik, beraberlik, istikrar ve güven içinde güçlenerek, büyümesi ve demokrasinin yükseltilmesi için yılmadan yorulmadan çalışmayı sürdüreceğiz. Bu düşüncelerle ebediyete intikalinin 80. yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi şükranla anıyorum. Ruhları şad olsun."