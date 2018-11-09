AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Yel, mesajında, istiklal mücadelesinin önderi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve gönül borcu duyarak rahmetle andığını aktardı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve yol arkadaşlarının, işaret ettikleri, hayatları boyunca da ulaşmak için azimle mücadele verdikleri hedeflere, millet olarak her zamankinden daha yakın olunduğunu ifade eden Yel, şunları kaydetti:

"Türkiye, istikrarla büyüyen ekonomisi, ileri standartlara ulaşan demokrasisi, içeride temin ettiği huzuru ve refahı, dışarıda elde ettiği itibarıyla, hedeflerine doğru kararlı ve azimli bir şekilde ilerliyor. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm gazi ve şehitlerimizden devraldığımız mirası azimle taşımaya, gazi ve şehitlerimizin uğruna can verdikleri bu güzel vatanımızı daha da büyütmeye devam edeceğiz."

Albayrak'ın mesajı

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, mesajında, ebedi önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, dehasıyla tarihe yön veren, çağdaş fikirleriyle ülkenin kalkınmasını sağlayan, tüm dünyanın hayranlık duyduğu büyük bir lider olduğunu ifade etti.

Yurdun kurtarıcısı, milli mücadelenin önderi, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü, vefatının 80. yılında şükran ve saygıyla andıklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Özgür, bağımsız, demokratik ve çağdaş Türkiye Cumhuriyeti, Atatürk'ün bizlere en büyük emanetidir. Cumhuriyet rejiminin Türk milleti için en ideal yönetim şekli olduğunu ifade eden Atatürk, 'Benim naçiz vücudum elbet bir gün toprak olacaktır; fakat Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır' diyerek Cumhuriyetin sonsuza dek var olacağına olan inancını ortaya koymuştur. Cumhuriyet nesilleri olarak bizlere düşen en büyük görev, Ata'mızın mirasına sahip çıkmak ve ilke ve devrimlerini yaşatmaktır."

Günay'ın mesajı

Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay, mesajında, Atatürk'ün dünyanın ender yetiştirdiği eşsiz bir komutan ve dahi bir yönetici olduğunu vurguladı.

Günay, bağımsızlık karakteri, milletine ve ülkesine olan sevgisi, milli egemenlik ve demokrasi anlayışı, çağdaş uygarlık hedefleriyle yalnızca Türkiye'nin değil, tüm dünyanın hayranlığını kazanan, Cumhuriyetin kurucusu, büyük devlet adamı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete intikal edişinin 80. yılında bir kez daha özlem ve rahmetle andıklarını ifade etti.

Mustafa Kemal Atatürk'ün, kendisini milletine adamış, bağımsızlık ve özgürlük yolunda karşısına çıkan tüm güçlüklere direnmiş, yaşamına sığdırdığı büyük başarılarla başka milletlere örnek olmuş, milletimizin her alanda yücelmesi için yılmadan çaba göstermiş ölümsüz bir lider olduğuna değinen Günay, şunları kaydetti:

"Ulu Önder Atatürk, Kurtuluş Savaşı ile Türk milletinin yeniden ve daha güçlü bir şekilde tarih sahnesine çıkmasını sağlamış, Cumhuriyet ile de Türk insanına çağdaş uygarlığın kapılarını açmıştır. Atatürk'ün bizlere bırakmış olduğu bu değerli mirası geleceğe taşıyabilmek için uğrunda büyük bedeller ödenen yurdumuza ve bağımsızlığımıza her şartta sahip çıkmalıyız ve laik Cumhuriyetimizi yaşatmanın ve yüceltmenin hepimizin ortak sorumluluğu olduğunu asla unutmamalıyız."