Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Ustaoğlu, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu, büyük asker ve devlet adamı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebediyete irtihalinin 80. yılında rahmet, minnet ve saygıyla yad ettiklerini belirtti.

Samsun'a 1919'da çıkarak başlattığı kurtuluş mücadelesini, 1923'te Ankara'da Cumhuriyeti kurarak taçlandıran Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün adını tarihe altın harflerle yazdırmış kahraman bir asker, büyük bir devlet adamı olduğunu aktaran Ustaoğlu, şöyle devam etti:

"Bilgi ve şuurla özümsenmiş icraatlarıyla ülkeye aydınlık bir geleceğin kapılarını açan büyük önder Atatürk, dahiyane fikirleri ve ileri görüşlülüğüyle imkansızlıklar içinde kurulan Cumhuriyeti yüceltmenin ve baki kılmanın yolunu göstermiş, bu yolun çağdaş medeniyet yolu olduğunu, hayatı boyunca bizzat kendisi de tatbik ederek ortaya koymuştur."

Ustaoğlu, Atatürk'ün, "Yorulmamak üzere yola çıkanlar asla yorulmazlar." ifadesinden aldıkları feyz ve ışıkla millet olarak Cumhuriyetin 95. yılını geride bırakırken istikrar içinde güçlenmeye ve büyümeye, demokrasinin standartlarını her geçen gün yükseltmeye, sarsılmaz bir kuvvet, irade ve çalışma azmiyle yürümeye devam ettiklerine dikkati çekerek, mesajının devamında şunları kaydetti:

"Atatürk, hayatı boyunca sürdürdüğü bağımsızlık ve uygarlık mücadelesinde tüm gücünü bu millete olan inancından ve güveninden almıştır. Bizler de bugün üzerimize düşen sorumlulukların bilinciyle Atatürk'ün hiç sönmeyecek bir meşale misali aydınlattığı uygarlık yolunda, kararlı ilerleyişimizi sürdürmek ve ülkemizi onun hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz, çalışacağız. Aziz milletimiz, onun evrensel fikirlerini sonsuza kadar şükran ve saygıyla anarak koruyacak, Türkiye Cumhuriyeti Devleti, onun ilke ve düşünceleri ışığında, uygarlık yarışında aynı gayret ve kararlılıkla yoluna devam edecektir. Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü bir kez daha şükran ve rahmetle yad ediyorum. Aziz ruhu şad olsun."