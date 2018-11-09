MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ve MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milletvekili Fendoğlu, mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Türk tarihine damga vurmuş bir değer olduğunu vurguladı.

Atatürk'ün, Türk milletine kendisini adadığını ve ülkü sahibi bir şahsiyet olduğunu aktaran Fendoğlu, şunları kaydetti:

"Onun mizacında karamsarlık yoktur. O, milletine samimiyetle inanmış bir yürek, vatanına sevdalı fazilet timsali bir şahsiyettir. Atatürk milletine umut ve ufuk olmuş, sarsılmaz azmiyle vatanı kurtarmış, ülkü olmuş Cumhuriyeti kurmuştur. Harap olmuş bir ülkeyi, yorgun düşmüş bir milleti yeniden kuvvet haline getirmek onun marifeti, onun muzafferliği olmuştur. Önce vatan kurtarıp sonra devlet kuran milliyetçi bir mimar, milli bir mihverdir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizzat dediği gibi, 'Büyük ölülere matem gerekmez, fikirlerine sadakat gerekir.' Sözünden hareketle bize göre 10 Kasım, ağıt, matem döneminden ziyade, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün daha iyi anlaşılması, daha iyi tanınması için bir fırsat, bir imkan, olmalıdır."

Fendoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşları ile aziz şehitleri rahmet, minnet ve şükranla andığını aktardı.

MHP Malatya İl Başkanı Avşar ise, mesajında, Cumhuriyetin kurucusu, bağımsızlığın mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özlem ve sevgiyle andıklarını ifade etti.

Ülkenin kurtuluşu için yaptığı mücadele ile Atatürk'ün, Türk'ün gücünü bir kez daha dünyaya gösterdiğini hatırlatan Avşar, şunları kaydetti:

"Gazi Mustafa Kemal Atatürk, ileriyi görme yeteneği, askeri dehası, olağanüstü devlet adamlığı ve kısa sürede Türkiye Cumhuriyeti'ni çağdaş medeniyetler seviyesine yükselttiği noktasıyla büyük bir lider olduğunu tüm dünyaya ispatlamıştır. Atatürk, yapmış olduğu işler ve kurduğu Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile Türk milletinin kalbinde büyük bir lider ve devlet adamı olmuştur. Genç nesillere emanet ettiği ve 'En büyük eserim' diye nitelendirdiği Türkiye Cumhuriyeti, günümüzde ileri bir demokrasi anlayışıyla taçlanmış olarak, yine onun gösterdiği hedefler dahilinde varlığını devam ettirmektedir."