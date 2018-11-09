Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Erdal Necip Yardım, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Rektör Yardım, mesajında, vefatının 80. yılında Gazi Mustafa Kemal'i saygı ve rahmetle andığını ifade etti.

Gazi Mustafa Kemal'in, önderlik ettiği istiklal mücadelesinde elde ettiği eşsiz zaferler ve milleti müşterek bir ideal etrafında birleştirerek kurduğu Cumhuriyet ile tüm dünyanın takdirini kazandığını aktaran Yardım, şunları kaydetti:

"Mustafa Kemal Atatürk adını tarihe yazdırmış, kahraman bir asker, saygın bir lider, büyük bir devlet adamıdır.

Onun hatırasına sahip çıkmak bağımsızlığımıza, vatanımıza, bayrağımıza, cumhuriyete, kardeşliğimize ve ülkemizin köklü medeniyet birikimine sahip çıkmayı, birlik ve beraberliğimizi bozmak isteyenlere karşı tek yürek olmayı gerektirir. Bu duygu ve düşüncelerle Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarına bir kez daha Allah'tan rahmet diliyor, aziz şehitlerimizi, gazilerimizi ve tüm ecdadımızı şükranla yad ediyorum."