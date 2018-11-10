10 Kasım Atatürk Anma Günü - Taksim Meydanı

10 Kasım Atatürk Anma Günü - Taksim Meydanı

- Çelenk bırakma Saat 09.05'te saygı duruşu İstiklal Marşı Genel ve detay görüntüler İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yıl dönümünde Taksim Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı.

- Çelenk bırakma
Saat 09.05'te saygı duruşu
İstiklal Marşı
Genel ve detay görüntüler
İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 80. yıl dönümünde Taksim Meydanı'nda düzenlenen törenle anıldı. Saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşunda bulunuldu.

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