"10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" Dijital Gösterim Merkezinde ziyaret edilebiliyor
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"10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" Dijital Gösterim Merkezinde ziyaret edilebiliyor

23.11.2020 11:47 | Son Güncelleme: 23.11.2020 11:47

İletişim Başkanlığı tarafından Konya dahil 7 ilde açılan Dijital Gösterim Merkezi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan görsellerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" ziyaret edilebiliyor.

İletişim Başkanlığı tarafından Konya dahil 7 ilde açılan Dijital Gösterim Merkezi'nde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan görsellerin yanı sıra Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın "10 Kasım Anılarla Atatürk Sergisi" ziyaret edilebiliyor.

İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk'ün yaşamı ve mücadelesi, görsel ve işitsel teknolojiler kullanılarak vatandaşlara sunuluyor.

Ziyaretçiler, 360 derece video deneyim alanı, video haritalama gösterimi, üç boyutlu hologram alanı ve bilgi ekranındaki gösterimlerin ardından, Atatürk'ün vefatından 1 yıl önce, 20 Kasım 1937 tarihinde, Konya'ya 13. ve son kez yapmış olduğu ziyaretin anısına birbirinden özel fotoğrafların yer aldığı sergiyi gezebiliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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