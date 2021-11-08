10 Kasım 2021 Bayrakların Yarıya İndirilmesi, Sirenlerin ve Klaksonların Çaldırılması

Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK'ün ölümünün 83. Yıl Dönümü nedeniyle, 10 Kasım 2021 Salı günü kamu kurum ve kuruluşlarında bayraklar güneşin batışına dek yarıya indirilecek, aynı gün günbatımında tekrar göndere çekilecektir.

Saat: 09. 05-09. 07 arasında İl Afet Ve Acil Durum Müdürlüğü ile diğer kurum ve kuruluşlara ait sirenler ve araç sürücülerinin araçlarının klaksonları 2 (iki) dakika süre ile Sarı İkaz (düz siren sesi) şeklinde çaldırılacaktır.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

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