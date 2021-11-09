10 Kasım 2021 83.Yıl Atatürk'ü Anma Programı
10 Kasım 2021 83. Yıl Atatürk'ü Anma ProgramıBüyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK 'ün aramızdan ayrılışının 83' inci yıldönümü nedeniyle10 Kasım 2021 Çarşamba günü Anma Programı : A- ÇELENK SUNMA TÖRENİ: * Kaymakamlık Çelengi9.
10 Kasım 2021 83. Yıl Atatürk'ü Anma ProgramıBüyük Önder Mustafa Kemal ATATÜRK 'ün aramızdan ayrılışının 83' inci yıldönümü nedeniyle10 Kasım 2021 Çarşamba günü Anma Programı : A- ÇELENK SUNMA TÖRENİ: * Kaymakamlık Çelengi9. 05'te Sirenler eşliğinde 2 dakikalık Saygı Duruşuİstiklal Marşı ve Şanlı Bayrağımızın yarıya indirilmesiTarih : 10 Kasım 2021 - Çarşamba Saat : 09: 00 Yer : Atatürk AnıtıB- ANMA TÖRENİ: Tarih : 10 Kasım 2021 - Çarşamba Saat : 09: 30 Yer : Belen Halk Eğitim Merkezi Konferans SalonuKamuoyuna saygıyla duyurulur.
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