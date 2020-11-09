10 Kasım 2020 tatil mi? 10 Kasım Salı günü resmi tatil mi? 10 Kasım hangi güne denk geliyor? 10 Kasım'da ne oldu?
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10 Kasım 2020 tatil mi? 10 Kasım Salı günü resmi tatil mi? 10 Kasım hangi güne denk geliyor? 10 Kasım'da ne oldu?

09.11.2020 09:48 | Son Güncelleme: 09.11.2020 09:52
10 Kasım 2020 tatil mi? 10 Kasım Salı günü resmi tatil mi? 10 Kasım hangi güne denk geliyor? 10 Kasım'da ne oldu?

10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren Mustafa Kemal Atatürk ölüm yıl dönümünün 82. yılında tüm ülkede anılacak. Türk milleti için büyük önem taşıyan gün öncesi 10 Kasım Salı günü resmi tatil mi? 10 Kasım hangi güne denk geliyor? 10 Kasım tatil mi konuları merak edildi.

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 82. ölüm yıl dönümünde tüm Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları tarafından anılacak. Peki, 10 Kasım tatil mi? 10 Kasım Salı günü resmi tatil mi? 10 Kasım hangi güne denk geliyor?

10 KASIM 2020 TATİL Mİ?

10 Kasım günü bu yıl Salı gününe denk geliyor. Fakat 10 Kasım günü resmi tatil değildir.

10 KASIM'DA NE OLDU?

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü, 10 Kasım 1938 günü saat 09.05'te yaşamını yitiren, Türkiye'nin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk anısına her yıl tutulan ulusal yastır. 10 Kasım gününü kapsayan Atatürk Haftası ise Atatürk'ün yurt genelinde anıldığı, ilke ve devrimlerinin anlatıldığı, radyo ve televizyonda konuşmalarının kendi sesinden yayımlandığı, Atatürk'le ilgili filmlerin gösterildiği; 10-16 Kasım tarihleri arasına karşılık gelen haftaya denir.

10 Kasım günleri saat 09.05'te çalan siren sesleriyle birlikte Türkiye genelinde 2 dakika süreyle Atatürk anısına saygı duruşuna geçilmektedir. Ardından Türkiye Büyük Millet Meclisi binası önündeki bayraklar hariç, Türkiye'deki tüm resmi binalarda ve ülkenin dış temsilciliklerde bayraklar, yas göstergesi olarak yarıya indirilir. Anıtkabir'de bulunan bayraklar diğer günlerde hiçbir sebeple yarıya indirilmez. Bayrağın sürekli çekili bulunmadığı yerlerde, bayrak önce göndere çekilir; daha sonra da yarıya indirilir.

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