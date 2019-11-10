10 Kasım 2019 Star Yayın Akışı

10.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 10.11.2019 06:45

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

STAR YAYIN AKIŞI

00:15 Sevgili Geçmiş

02:45 Ufak Tefek Cinayetler

05:00 Kiralık Aşk

07:00 Yüksek Sosyete

08:45 10 Kasım Özel

09:00 Burcu ile Hafta Sonu

10:15 Ayrıcalıklı Rotalar

11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

12:45 Benim Tatlı Yalanım

15:45 Sevgili Geçmiş

18:45 Star Haber

20:00 Kızıl Elmas

23:45 Çocuk

Kaynak: InterSinema.com