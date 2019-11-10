10 Kasım 2019 Star Yayın Akışı
10 Kasım 2019 Pazar günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Sevgili Geçmiş
02:45 Ufak Tefek Cinayetler
05:00 Kiralık Aşk
07:00 Yüksek Sosyete
08:45 10 Kasım Özel
09:00 Burcu ile Hafta Sonu
10:15 Ayrıcalıklı Rotalar
11:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
12:45 Benim Tatlı Yalanım
15:45 Sevgili Geçmiş
18:45 Star Haber
20:00 Kızıl Elmas
23:45 Çocuk