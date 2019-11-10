10 Kasım 2019 Fox Yayın Akışı

10.11.2019 06:45 | Son Güncelleme: 10.11.2019 06:45

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

FOX YAYIN AKIŞI

00:15 The Taste Türkiye

02:15 Kurşun

04:30 Aşk Yeniden

06:00 Kadın

08:30 İlker Karagöz İle Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Mucize Doktor

13:30 Benden Söylemesi

15:30 Yaparsın Aşkım

19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Savaşçı

Kaynak: InterSinema.com