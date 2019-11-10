10 Kasım 2019 Bein sports 1 Yayın Akışı
10 Kasım 2019 Pazar günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:30 Maç Saati
03:15 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
03:45 Maç Saati
05:30 Maç Sonu
07:00 Maç Saati
08:45 Maç Saati
10:30 Maç Sonu
12:00 Futbolun Şehirleri
12:45 Süper Lig'in Gol Kralları
13:00 UEFA Şampiyonlar Ligi Goller
13:35 Maç Başlıyor
14:00 Göztepe - BTCTurk Malatya
14:45 Devre Arası
15:00 Göztepe - BTCTurk Malatya
16:00 Maç Sonu
17:00 Dünden Bugüne
17:30 Maç Önü
19:00 Beşiktaş - Y. Denizlispor
19:45 Devre Arası
20:00 Beşiktaş - Y. Denizlispor
21:00 Maç Sonu
22:30 Maç Saati