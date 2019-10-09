09.10.2019 13:26

Citibank Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Serra Akçaoğlu, "Citibank Türkiye CEO'luğunu kabul etmemin sebebi ben Türkiye ve İstanbul'a çok inanan bir insanım." dedi.

Finansal Metamorfoz ve Geleceğe Dönüş temasıyla düzenlenen 10. İstanbul Finans Zirvesi'nde "Bankacılar Oturumu" gerçekleştirildi.

Oturumda konuşan Akçaoğlu, "Citibank Türkiye CEO'luğunu kabul etmemin sebebi ben Türkiye ve İstanbul'a çok inanan bir insanım ve bu yeni görevde Türkiye'deki küresel dev firmalarla görüşme imkanım olacak." açıklamasında bulundu.

Akçaoğlu, en büyük hayallerinden birisinin küresel firmaların Türkiye'ye yatırım yapması için organizasyon yapmak ve Türkiye'ye yatırım çekmek olduğunu söyledi.

Dünyanın çok köklü değişimler geçirdiğinin altını çizen Akçaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Citibank'ın dünyada 100'e yakın ülkede faaliyeti var. Dünyada 200 yılı aşmış bir geçmişi var. Türkiye'de gelecek yıl 45. yılımızı kutlayacağız. Bu kadar ülkeyi inceleme imkanımız oluyor. Dünya çapında iki önemli şey var. Birincisi gerek bankalar gerek firmalar için hız ve maliyetlerin düşmesi çok önemli. Bütün yapılan şeyler hız için... Blockchain'den bahsediyorum. Dünyanın dev firmaları Blockchain üzerinden bono ihraç ediyor. Bunu, çok hızlı bir şekilde, çok fazla adet yatırımcıya dünya üzerinde ulaşabilmek için yapıyor.

Dünyada ikinci önemli bir trend olarak yapay zeka öne çıkıyor. Artık yapay zeka sayesinde bütün firmaların geçmişini 100 yıla kadar veya ne kadar arzu ediyorsanız, bu geçmiş X yılına kadar da olabilir. Bütün ödeme tahsilatları, yapay zeka sayesinde, inceleyip riskleri ortaya koyup o risklere karşı çözüm önerileri sunuyor. Artık çok farklı bir dünyadan bahsediyoruz. Bu bağlamdan baktığımızda yine başka trend olan, birçok firma, dünya çapında ekosisteme çok hızlı bir şekilde erişime geçmek istiyor. Ekosisteme hızlı geçebilmek için değişik sektördeki firmalar sektörel birleşmelere gidiyorlar."

"Türkiye'de bankacılık sistemi gerçekten kuvvetli"

Akçaoğlu, dünyanın çok büyük krizler atlattığını belirterek, "Türkiye neden o kadar etkilenmedi? En büyük sebeplerinden birisi Türkiye'de bankacılık sistemi gerçekten çok kuvvetli. Hem bankacılık sisteminin kendisi ve likidite yapısı, bilançosu kuvvetli. Hem bankacılık sistemininde gerçekten profesyonel ve deneyimli yöneticiler var." dedi.

Dünyada hiç sıkıntısı olmayan bir ülke olmadığını kaydeden Akçaoğlu, "Evet ülkemiz de bazı türbülanslar geçirdi ama burada Türkiye'nin çok dayanıklı olduğunu düşünüyoruz. Bunu dünya trendleri ile birleştirdiğimizde bu riskleri daha olmadan öngörebiliriz." diye konuştu.

Serra Akçaoğlu, "Bu risklere çözüm önerilerini hızlı bir şekilde getirip önümüzdeki dönemde özellikle Türkiye açısından finans sektörünün özel sektör ile el ele çok daha büyük iş birliği içerisinde daha fazla çalışması gerektiğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Akçaoğlu, Türkiye'nin çok daha fazla yatırım çekmeyi hak ettiğini ve bu tür platformların da bu nedenle çok değerli olduğunu belirtti.

Kaynak: AA