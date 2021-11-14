10. INTERPA Konferansı "Covid-19 Pandemisi'nin Polislik ve Polis Eğitimi Üzerindeki Etkileri"

ANTALYA (Habermetre) - 11-14 Kasım 2021 tarihleri arasında Antalya'da "Covid-19 Pandemisi'nin Polislik ve Polis Eğitimi Üzerindeki Etkileri" temasıyla düzenlenen 10. INTERPA Konferansının açılış töreni Vali/Emniyet Genel Müdürümüz Mehmet AKTAŞ'ın hitaplarıyla gerçekleşmiş olup tören; Polis Akademisi Başkanımız ve Uluslararası Polis Akademileri Birliği (INTERPA) Başkanı Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK, Azerbaycan Polis Akademisi Başkanı Janpolad DAANOV, Bangladeş Polis Akademisi Başkanı Emran BHUYAİN, Bangladeş Polis Koleji Müdürü Sufian AHMED, Belarus İçişleri Akademisi Başkanı Tümgeneral Alexander VASİLİEV, Bosna Hersek Saraybosna Polis Akademisi Başkanı/ Bakan Yardımcısı Damir VEJO, Bosna Hersek Eğitim Öğretim Kurumu Müdürü Marko VUJEVİC, Filistin Halk Polisi Müdür Tuğgeneral Zaher SABBAH, Hırvatistan Polis Akademisi Başkanı Davorka MARTİNJAK, Karadağ Polis Akademisi Başkanı Sevetomir KNEZEVİC, Kuzey Makedonya Polis Eğitim Merkezi Müdürü/ Bakan Yardımcısı Goce BACHANOV, Moğolistan İçişleri Bakanlığı Üniversitesi Rektörü Dr. Albay Barbaatar PUREVDORJ, Nikaragua Polis Akademisi Başkanı Jorge Cairo Guevara CAJİNA, Uganda Bwebajja Polis Okulu Müdürü Moses KAFEERO, Zimbabve Polis Akademisi Başkanı Edward TSHUMA, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Bekir MACİT, Tanık Koruma Daire Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Sertaç SOLGUN, Dış İlişkiler Dairesi Başkanı 1. Sınıf Emniyet Müdürü Zafer ERSİN, Antalya İl Emniyet Müdürü 1. Sınıf Emniyet Müdürü Mehmet Murat ULUCAN, Polis Akademisi Başkan Yardımcılarımız 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Ufuk AYHAN, Prof. Dr. Hamit Emrah BERİŞ, Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürü Prof. Dr. Orçun İMGA, Akademimiz Emniyet Müdürleri, Akademisyenleri ve 36 ülkeden 90 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir.

Söz konusu konferans; 12-13 Kasım tarihleri arasında "Kamu Güvenliğinde COVID-19 Pandemisi'nin Etkileri: Güncel Karşılaşılan Zorluklar ve Fırsatlar", "Covid-19 Pandemisi Süresince Kolluk Kuvvetleri Eğitimi", "Covid-19 Pandemisi Sonrası Bilişim Yönetiminde Güvenlik" konu başlıklı oturumlarda Avustralya, Bangladeş, Belarus, İtalya, Hindistan, KKTC, Türkiye, Vietnam ülkelerinden 12 kişinin konuşmalarıyla gerçekleştirilmiştir.

Konferansın son günü Polis Akademisi Başkanımız ve Uluslararası Polis Akademileri Birliği (INTERPA) Başkanı Prof. Dr. Yılmaz ÇOLAK'ın kapanış konuşmalarının ardından sertifika töreni ile tamamlanmıştır.

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