10 ilden 21 takım ve 210 sporcu katıldı

BİLECİK (İHA) - Bilecik'te düzenlenen Okul Sporları Voleybol Küçükler Grup Müsabakaları sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü organizasyonunda İstasyon Spor Salonu'ndan düzenlenen Voleybol Küçükler Grup Müsabakaları sona erdi. Erkek ve kız kategorilerinde düzenlenen müsabakalarda toplam 10 il turnuvada yarıştı. 21 takım ve 210 sporcunun kendi kategorilerinde bir üst tura çıkmak adına mücadele ettiği turnuva birbirinden çekişmeli maçlara ev sahipliği yaptı. 2021-2022 yılı içerisinde Bilecik'te düzenlenen üçüncü ulusal turnuva olması özelliği taşıyan Okul Sporları Küçükler Grup Müsabakalarına olan ilgi büyüktü.

Turnuvalarda sporcuları yalnız bırakmayan Vali Dr. Kemal Kızılkaya, sporculara bundan sonraki turnuvalarda başarılar diledi.

Turnuvada derece elde ederek bir üst tura yükselen takımların 2 ile 5 Nisan tarihlerinde düzenlenecek yarı final müsabakalarında mücadele edeceği bilgisi verildi. - BİLECİK