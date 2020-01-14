10 ilde sahte engelli raporu çetesine operasyon: 103 gözaltı

14.01.2020 10:30 | Son Güncelleme: 14.01.2020 10:30

İstanbul merkezli 10 ilde, erken emeklilik, ÖTV indirimi gibi benzeri hususlarda sahte evrak hazırlayarak 'engelli raporu' çıkardıkları kişilerin emekli olmasını sağlayıp, devleti zarara uğratan çeteye yönelik operasyon başlatıldı. Operasyonda gözaltı kararı verilen 114 şüpheliden,103 kişi yakalandı. Firari 11 üyesinin yakalanması için operasyonlar sürdürüyor.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturması kapsamında, hastaneye tedavi amaçlı gelen vatandaşları sahte engelli raporu çıkartmasıyla ilgili yeni bir çeteyi ortaya çıkardı.

Söz konusu soruşturma kapsamında 114 kişiden oluşan çete üyelerini uzun süre teknik ve fiziki takibe alan emniyet ekipleri, bu sabah operasyonun düğmesine bastı. İstanbul, Amasya, Batman, Kocaeli, Nevşehir, Sinop, Sivas, Tekirdağ, Tokat ve Yalova'da yapılan eş zamanlı operasyonda, "sahte engelli raporu almak suretiyle suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yönetmek, örgüte üye olmak, kamu zararına nitelikli dolandırıcılık ve resmi evrakta sahtecilik" suçlarından aranan 114 zanlıdan 103'ü yakalanarak gözaltına alındı. Baskın yapılan adreslerdeki aramalarda çok sayıda sahte evrak, engelli raporu ve doküman ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesine getirildi. Polis, çeteninin firari 11 üyesinin yakalanması için operasyonlarını sürdürüyor.

(İHA)

Kaynak: İHA