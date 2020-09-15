10 ilde bulunan 44 taşınmaz özelleştirilecek
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10 ilde bulunan 44 taşınmaz özelleştirilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), 10 ilde bulunan 44 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

10 ilde bulunan 44 taşınmaz özelleştirilecek
15.09.2020 08:11 | Son Güncelleme: 15.09.2020 08:15

Hazine ve Maliye Bakanlığı Özelleştirme İdaresi Başkanlığınca (ÖİB), 10 ilde bulunan 44 taşınmaz "satış" yöntemiyle özelleştirilecek.

Özelleştirme süreçlerine yönelik ÖİB'nin yatırımcılara ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Aydın, Ankara, Erzincan, Van, Kayseri, Nevşehir, Yalova, Erzurum, İzmir ve Muğla'da bulunan toplam 44 taşınmaza ilişkin satış ihaleleri, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif alma, görüşme ve pazarlık usulüyle yapılacak.

Gerekli görüldüğü takdirde ihaleler, pazarlık görüşmesine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırmayla sonuçlandırılabilecek.

Kaynak: AA

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