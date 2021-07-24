10 hektar makilik alan kül oldu
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10 hektar makilik alan kül oldu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangın, orman ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 10 hektar makilik alan zarar gördü.

Akşam saatlerinde Dereköy Mahallesi Hayıtözü mevkisindeki makilik alanda mahalle sakinlerinin iddiasına göre kundaklama sonucu 2 farklı noktada yangın başladı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın, geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine orman ve itfaiye ekipleri yangın yerine sevk edildi. Alevlere Bodrum İtfaiye Grup Amirliği'ne bağlı 5, Bodrum Orman İşletme Şefliğine bağlı 4 araçla müdahale edildi. Karadan ulaşımın olmadığı bölgedeki söndürme çalışmaları güçlükle yürütüldü. Mahalle sakinleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. 112 Acil Sağlık ekibi, yaşanabilecek olumsuzluğa karşı yangın bölgesinde hazır bekledi.

Ekiplerin ve vatandaşların yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınıp soğutma çalışması yapıldı. Yangında yaklaşık 10 hektar alan zarar gördüğü bildirildi.

Mahalle sakinlerinden Nazgül Gök, yangının kundaklama sonucu 2 noktadan başladığını ifade ederek "Eşim ve kayınımla evin önünde oturuyorduk. Birer bardak çay koyduk, o tarafa doğru bakıyorduk. Bir baktık dumanlar yükseliyor. Eşim dedi ki hemen bakın kim yakıyor dedi. Kayınımla evin üzerine fırladık. 2 yeri yakıp koşarak kaçtı. Gözümüzle gördük, arkasından bağırmamıza rağmen, insanlık dışı bir şey yaptı ve kaçtı. Kim olduğunu bilmiyoruz. 2 ayrı yerden yakıp gitti" dedi.

10 hektar makilik alan kül oldu
10 hektar makilik alan kül oldu
10 hektar makilik alan kül oldu
10 hektar makilik alan kül oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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