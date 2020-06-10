10 Haziran Türkiye Koronavirüs Tablosu, Vaka Sayısı Kaç Oldu? Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından 10 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 10 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 10 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 10 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı ardından 10 Haziran Türkiye koronavirüs tablosunu açıkladı. 10 Haziran Türkiye koronavirüs vaka sayısı kaç oldu? 10 Haziran Türkiye can kaybı kaç? İşte 10 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu.

10 Haziran Türkiye Koronavirüs Vaka Sayısı ve Can Kaybı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında yaptığı açıklamada son 24 saatte 36.521 test yapıldığı ve 922 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Bugün 17 kişi hayatını kaybetti ve 2.241 kişi iyileşti.

10 Haziran Türkiye Koronavirüs Toplam Vaka Sayısı ve Can Kaybı

8 Haziran itibari ile Türkiye'de toplam vaka sayısı 173.036 oldu. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı ise 4.746'ya yükseldi. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısının 631, toplam entübe hasta sayısının ise 280 olduğu duyuruldu. Toplam iyileşen hasta sayısı 146.839 olarak açıklandı.

Yeni tanı konan hasta sayısı, yeni iyileşen hasta sayımızın %40'ı kadar. YAŞ ORTALAMASI yeni vakalarda 36, vefatlarda 71. Yeni hastalar sebebiyle artan yoğun bakım ihtiyacı düne yakın. Virüsün etkisinin azaldığı fikri riskli. "Normal" olan, tedbirdir. https://t.co/RVlhe7786O pic.twitter.com/dHfVy9datB

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) June 10, 2020

Fahrettin Koca yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Ülkemiz koronavirüsü sebebiyle uygulanan kısıtları ve tedbirlere tam uyulacağı inancıyla bu kısıtlar kaldırıldı. Normalleşmenin şartı, virüsün kökü kazınana kadar hayatımızı maske, mesafe, hijyen kuralına göre düzenlemek. Ülkemizin kısıtları büyük oranda kaldırdı. Virüsün kökü tamamen kazınana kadar tedbirlere uymamız gerekiyor.

65 yaş üstünde hastalığa yakalanma oranı kısıtlama sonrası yüzde 7,5 oranında düştü. 65 yaş üstünün hastalığa yakalanma oranı yasak sürecinde yüzde 50 azaldı, bu bilgiler unutulmamalı. Büyük bir sınav verdik, şimdi bu sınavın finaline hazırlanmalıyız.

Normale dönüşün geri dönüşsüz olmasını sağlarsak daha mutlu bir ülke olacağız. Kontrollü sosyal hayatın amacı, geriye dönüş yolunu kapatmaktır. Bu hayat tarzından taviz vermeyelim. Normalleşme sürecinde klavuzumuz riskin devam ettiği gerçeğidir. Son vakayı görmek, tedbirlere uyumla söz konusudur.

Önümüzdeki hafta, Dünya Sağlık Örgütü'nün verileriyle birlikte 6 aylık süreçle ilgili size genel bir değerlendirme yapacağım. Özellikle vaka sayısının yüzde 60 oranında olduğu İstanbul'u biliyoruz. İstanbul, İzmir gibi illerimizde vaka sayılarının azaldığını ve bu illerimizde daha kontrollü olduğunu söyleyebilirim. Özellikle 1 Haziran sonrası Orta Anadolu ve Doğu Anadolu'da kısmi bir artış olduğunu söyleyebiliriz.

Diyarbakır'da son 3-4 gün bir yükseliş içinde, 100 vakaya kadar çıkan bir artışı görüyoruz. Burada genel bir artıştan öte, kültürel, sosyal ve nişan gibi etkinlikler sonrası artışın olduğunu görüyoruz.

Ankara'da da bir yükseliş içindeydi, bugünden itibaren düşüşe geçmiş oldu. Konya'da iki fabrika ve bir yerleşim yerinde bir artış olduğunu gördük ama bugün itibariyle bir düşüş olduğunu söyleyebiliriz."

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