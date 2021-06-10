10 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı
10 Haziran 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
01:00 Spor Artı
04:00 Spor Artı
05:00 Gündem Futbol Transfer
08:50 Takvim Yaprakları
09:15 FIFA Magazin
09:40 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
10:55 Efsanelerin İzinde
11:00 Spor Manşet
12:25 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller
13:45 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler
13:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
17:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler
18:00 Spor Merkezi
21:00 Kupa Gecesi
23:00 Aktüel Futbol Transfer
Kaynak: InterSinema.com