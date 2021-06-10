10 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı
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10 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı

10 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı
InterSinema.com - Haberler | TV

10 Haziran 2021 Perşembe günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT SPOR YAYIN AKIŞI

01:00 Spor Artı

02:00 Aktüel Futbol Transfer

04:00 Spor Artı

05:00 Gündem Futbol Transfer

08:50 Takvim Yaprakları

09:15 FIFA Magazin

09:40 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler

10:55 Efsanelerin İzinde

11:00 Spor Manşet

12:25 Avrupa Şampiyonası Unutulmaz Goller

13:45 2020 - 2021 Sezon Sonu Derlemeler

13:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler

17:55 Avrupa Şampiyonası Klasikler

18:00 Spor Merkezi

21:00 Kupa Gecesi

23:00 Aktüel Futbol Transfer

Kaynak: InterSinema.com

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10 Haziran 2021 TRT spor Yayın Akışı - Haberler
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