10 Haziran 2021 Haberleri
10 Haziran 2021 Manşet Haberleri.
- İki sevgili, tartıştıkları arkadaşları tarafından evlerinde tabancayla vuruldu: 1 ölü, 1 yaralı
- Şanlıurfa'da fuhuş ihbarına giden ekiplere ateş açıldı: 2 polis yaralı
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- Bir garip olay! Yaşlı çifte dehşeti yaşatan gaspçı, hayalet kılığına girip keçi sütü istedi
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- Ekranların sevilen ismi Asuman Krause geri dönüyor! Aileler Yarışıyor programını sunacak
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- Şehit öğretmen Aybüke Yalçın'a büyük saygısızlık! Okula isminin verilmemesi için mücadele ediyorlar
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- Burak Elmas'tan 1 milyonluk protesto! Yönetimin istediği parayı verip, ekrana çıkmayacak
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- G7 Zirvesi'nde görevli güvenlik ekipleri ve gazetecilerin kaldığı otel Kovid-19 vakaları nedeniyle kapatıldı
- Galatasaray, Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara için yarın imza töreni düzenleyecek
- Bu nasıl anne! Bebeği ölümden döndü, soğukkanlılığı pes dedirtti
- Son Dakika: Yarından itibaren 3 grup daha aşılama programına dahil edildi
- Marmara'yı esir alan deniz salyası için TBMM Araştırma Komisyonu kuruldu
- EURO 2020'de uygulanacak kurallar dikkat çekti! İşte 28 maddede turnuvanın bilinmeyenleri
- Son Dakika: Türkiye'de 10 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 96 kişi vefat etti, 6 bin 408 yeni vaka tespit edildi
- Ünlü oyuncu Serenay Sarıkaya, leopar desenli mayosuyla poz verdi
- Son Dakika: Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene saldıran Eray Çakın tutuklandı
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- İmamoğlu'ndan 'Kanal İstanbul'un temel atma törenine davet edilirseniz gider misiniz?' sorusuna cevap: Temel atma diye bir şey yok
- Nişantaşı'nda başörtülü akademisyene saldırıya tutuklama talebi
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