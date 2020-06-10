10 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı
10 Haziran 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?
Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
00:30 İsveç - Türkiye
00:30 Uefa Uluslar Ligi Karş. İsveç – Türkiye
02:15 Aktüel Futbol
02:15 Spor Artı
03:15 İngiltere Premier Lig Goller
03:30 Spor Artı
05:00 Euro 2016 Futbol Karş. Almanya - Fransa
05:00 Almanya - Fransa
05:40 Trabzonspor Goller
05:55 Takvim Yaprakları
06:00 Almanya'dan Futbol
06:40 Almanya Bundesliga Özetler
06:58 İstiklal Marşı
07:00 Lig Hatırası 88 - 89
07:00 Rusya - Hırvatistan
07:25 İngiltere Premier Lig Özetler
08:00 İlk Baskı
08:50 Takvim Yaprakları
08:55 Hava Durumu
09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni
09:15 Süper Lig Özetler
09:15 TFF 1. Lig Özetler
09:50 Spor Kitaplığı
09:50 Efsanelerin İzinde
09:55 Hava Durumu
10:00 Spor Bülteni
11:00 Spor Manşet
12:15 Bundesliga
12:15 Süper Lig Özetler
12:45 İngiltere Premier Lig Goller
13:00 Spor Bülteni
13:55 Takvim Yaprakları
13:55 Efsanelerin İzinde
14:00 TBMM-TV
17:00 Ustalara Saygı
17:30 Lig Hatırası 88 - 89
17:30 Rusya - Hırvatistan
17:55 Takvim Yaprakları
17:55 Kamu Spotu Evde Spor
18:00 Spor Merkezi
19:30 Geri Sayım
20:00 Almanya - Fransa
20:00 Juventus - Roma
21:45 İngiltere Premier Lig Goller
22:00 Aktüel Futbol
22:00 Spor Akşamı
23:00 Spor Artı
Kaynak: InterSinema.com