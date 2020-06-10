10 Haziran 2020 TRT spor Yayın Akışı 10 Haziran 2020 Çarşamba günü Trt spor yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt spor yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Trt spor yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt spor kanalında bugün neler var?

Trt spor yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Trt spor kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT SPOR YAYIN AKIŞI 00:30 İsveç - Türkiye 00:30 Uefa Uluslar Ligi Karş. İsveç – Türkiye 02:15 Aktüel Futbol 02:15 Spor Artı 03:15 İngiltere Premier Lig Goller 03:30 Spor Artı 05:00 Euro 2016 Futbol Karş. Almanya - Fransa 05:00 Almanya - Fransa 05:40 Trabzonspor Goller 05:55 Takvim Yaprakları 06:00 Almanya'dan Futbol 06:40 Almanya Bundesliga Özetler 06:58 İstiklal Marşı 07:00 Lig Hatırası 88 - 89 07:00 Rusya - Hırvatistan 07:25 İngiltere Premier Lig Özetler 08:00 İlk Baskı 08:50 Takvim Yaprakları 08:55 Hava Durumu 09:00 İşitme Engelliler Spor Bülteni 09:15 Süper Lig Özetler 09:15 TFF 1. Lig Özetler 09:50 Spor Kitaplığı 09:50 Efsanelerin İzinde 09:55 Hava Durumu 10:00 Spor Bülteni 11:00 Spor Manşet 12:15 Bundesliga 12:15 Süper Lig Özetler 12:45 İngiltere Premier Lig Goller 13:00 Spor Bülteni 13:55 Takvim Yaprakları 13:55 Efsanelerin İzinde 14:00 TBMM-TV 17:00 Ustalara Saygı 17:30 Lig Hatırası 88 - 89 17:30 Rusya - Hırvatistan 17:55 Takvim Yaprakları 17:55 Kamu Spotu Evde Spor 18:00 Spor Merkezi 19:30 Geri Sayım 20:00 Almanya - Fransa 20:00 Juventus - Roma 21:45 İngiltere Premier Lig Goller 22:00 Aktüel Futbol 22:00 Spor Akşamı 23:00 Spor Artı Kaynak: InterSinema.com