10 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı 10 Haziran 2020 Çarşamba günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 00:15 Mars'ta Kıyamet 01:45 Mars'ta Kıyamet 01:45 Masum 02:30 Poyraz Karayel 03:00 Poyraz Karayel 04:15 Akasya Durağı 05:00 Akasya Durağı 06:15 Yabancı Damat 07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 09:00 Neler Oluyor Hayatta 10:45 Aşk-ı Memnu 13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 15:45 Arka Sokaklar 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Çarkıfelek 20:00 Aslı Gibidir 22:30 Aslı Gibidir 22:45 Hekimoğlu Kaynak: InterSinema.com