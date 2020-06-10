10 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı
10 Haziran 2020 Çarşamba günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
00:00 Petrol Kralları
00:45 İlk Buluşma
01:45 Zuhal Topal’la Sofrada
01:45 Yanlış Anlama
02:15 Yanlış Anlama
03:00 Zuhal Topal’la Sofrada
04:15 Şevkat Yerimdar
05:15 Aşk Yeniden
06:00 Aşk Yeniden
07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 Kocamın Ailesi
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal’la Sofrada
19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber
20:00 Çılgın Dersane
20:30 Aşk Şarkısı
20:30 Petrol Kralları
22:30 Yanlış Anlama
22:45 Sabahlar Olmasın
Kaynak: InterSinema.com