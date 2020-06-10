10 Haziran 2020 Fox Yayın Akışı 10 Haziran 2020 Çarşamba günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?

Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… FOX YAYIN AKIŞI 00:00 Petrol Kralları 00:45 İlk Buluşma 01:45 Zuhal Topal’la Sofrada 01:45 Yanlış Anlama 02:15 Yanlış Anlama 03:00 Zuhal Topal’la Sofrada 04:15 Şevkat Yerimdar 05:15 Aşk Yeniden 06:00 Aşk Yeniden 07:45 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat 11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün 13:00 Kocamın Ailesi 14:00 Temizlik Benim İşim 16:00 Zuhal Topal’la Sofrada 19:00 Fatih Portakal ile FOX Ana Haber 20:00 Çılgın Dersane 20:30 Aşk Şarkısı 20:30 Petrol Kralları 22:30 Yanlış Anlama 22:45 Sabahlar Olmasın Kaynak: InterSinema.com