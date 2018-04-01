10 Günlük Evliyken Füzeli Saldırıyla Hayatları Karardı

SURİYE'nin başkenti Şam'da evlendikten 10 gün sonra evlerinin yakınına füze düşmesi sonucu yaralanıp yatağa mahkum kalan Abdulhalik Emani (29), kendisini yalnız bırakmayan eşinin desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor.

Ruba Şimali ile 3 yıl önce Şam'da evlenen Abdulhalik Emani, düğününden 10 gün sonra meydana gelen füzeli saldırıda annesi ve babasını kaybetti. Henüz 10 günlük evli olan Emani, bacaklarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı. Şam'daki hastanelerde tedavi görse de omurilik hasarı nedeniyle yatağa mahkum kaldı. O dönem kuşatma altındaki bir bölgede yaşadıkları için Suriye'den ayrılamadığını anlatan Abdulhalik Emani, "Annem ve babamı da kaybettiğim olayda 10 günlük eşim Ruba Şimali'yi de alarak bazı insanların yardımı ile İdlib'e kadar gelebildik. Daha sonra da Cilvegözü Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye getirildim" dedi.

AMELİYAT OLMAK İSTİYOR

Getirildiği Hatay'ın Reyhanlı İlçesi'nde hayırsever birinin evinde eşiyle birlikte yaşayan Abdulhalik Emani, "Çektiğimiz acı ve sıkıntı nedeniyle çok kötü günler geçirdik. Belki iyileşirim. Bunun için ameliyat olmak istiyorum. Birisi sesimi belki duyar" diye konuştu. 10 günlük evliyken yaşadıkları olayı unutamadığını belirten Ruba Şimali Emani ise hayırseverlerin desteğiyle yaşama tutunduklarını, sadece eşinin iyileşmesini görmek istediğini söyledi. - Hatay