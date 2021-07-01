10 gündür kayıp olan keçiler için kurtarma operasyonu

Antalya'nın Serik ilçesinde 10 gündür kayıp olan ve kayalık alanda bulunan keçiler ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 10 gündür kayıp olan ve kayalık alanda bulunan keçiler ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesine bağlı Etler mahallesi Sarpkaya bölgesinde Ercan Özkan isimli vatandaşa ait olan keçi, yavrusu ile birlikte 10 gün önce kayboldu. Kaybolan keçiler için 112'ye haber veren Özkan'ın yardımına arama arama kurtarma ekipleri yetişti. Ekipler, ip yardımıyla iki keçiyi yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan alıp aşağı indirdi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı