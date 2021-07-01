10 gündür kayıp olan keçiler için kurtarma operasyonu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

10 gündür kayıp olan keçiler için kurtarma operasyonu

10 gündür kayıp olan keçiler için kurtarma operasyonu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'nın Serik ilçesinde 10 gündür kayıp olan ve kayalık alanda bulunan keçiler ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 10 gündür kayıp olan ve kayalık alanda bulunan keçiler ekiplerin çalışmalarıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Serik ilçesine bağlı Etler mahallesi Sarpkaya bölgesinde Ercan Özkan isimli vatandaşa ait olan keçi, yavrusu ile birlikte 10 gün önce kayboldu. Kaybolan keçiler için 112'ye haber veren Özkan'ın yardımına arama arama kurtarma ekipleri yetişti. Ekipler, ip yardımıyla iki keçiyi yaklaşık 50 metre yükseklikteki kayalıklardan alıp aşağı indirdi. - ANTALYA

10 gündür kayıp olan keçiler için kurtarma operasyonu
10 gündür kayıp olan keçiler için kurtarma operasyonu
10 gündür kayıp olan keçiler için kurtarma operasyonu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bahçede kilime sarılı şekilde bulunan kadını ne yaptılarsa uyandıramadılar
Bahçede kilime sarılı şekilde bulunan kadını ne yaptılarsa uyandıramadılar
Elmalı davasının avukatı konuştu: Detayları bilseniz günlerce uyku uyuyamazsınız
Elmalı davasının avukatı konuştu: Detayları bilseniz günlerce uyku uyuyamazsınız
Elmalı'daki istismar davasından yeni detaylar! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış
Elmalı'daki istismar davasından yeni detaylar! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Lütfü Türkkan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Seda Sayan İbrahim Selim Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Diego Arda Turan Fatih Terim Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
10 gündür kayıp olan keçiler için kurtarma operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.7.2021 18:56:04. #1.14#

title