10 gündür kardan kapalı Ağrı- Kağızman- Kars yolu ulaşıma açıldı
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10 gündür kardan kapalı Ağrı- Kağızman- Kars yolu ulaşıma açıldı

Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR - Haberler | Güncel

AĞRI'da tipi nedeniyle 10 gün önce ulaşıma kapanan Ağrı-Kağızman- Kars yolu açıldı.

AĞRI'da tipi nedeniyle 10 gün önce ulaşıma kapanan Ağrı-Kağızman- Kars yolu açıldı.

Ağrı'da etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Ağrı- Kağızman- Kars yolu ulaşıma kapandı. Kar yağışının etkisini kaybetmesinin ardından Karayolları 123'üncü Şube Şefliği ekipleri, yolda çalışma başlattı. Cumaçay köyü mevkiinde kar kalınlığının yer yer 3 metrenin üzerine çıktığı kara yolunda, 2 kepçe, rotatif, greyder ve kamyonla 9 kişilik personel, aralıksız çalışma yaptı. Tonlarca kar kütlesinin yoldan temizlenmesinin ardından 10 gün sonra yol ulaşıma açıldı.


10 gündür kardan kapalı Ağrı- Kağızman- Kars yolu ulaşıma açıldı
10 gündür kardan kapalı Ağrı- Kağızman- Kars yolu ulaşıma açıldı
10 gündür kardan kapalı Ağrı- Kağızman- Kars yolu ulaşıma açıldı
10 gündür kardan kapalı Ağrı- Kağızman- Kars yolu ulaşıma açıldı
10 gündür kardan kapalı Ağrı- Kağızman- Kars yolu ulaşıma açıldı
10 gündür kardan kapalı Ağrı- Kağızman- Kars yolu ulaşıma açıldı
10 gündür kardan kapalı Ağrı- Kağızman- Kars yolu ulaşıma açıldı
10 gündür kardan kapalı Ağrı- Kağızman- Kars yolu ulaşıma açıldı
10 gündür kardan kapalı Ağrı- Kağızman- Kars yolu ulaşıma açıldı
10 gündür kardan kapalı Ağrı- Kağızman- Kars yolu ulaşıma açıldı
10 gündür kardan kapalı Ağrı- Kağızman- Kars yolu ulaşıma açıldı
10 gündür kardan kapalı Ağrı- Kağızman- Kars yolu ulaşıma açıldı
10 gündür kardan kapalı Ağrı- Kağızman- Kars yolu ulaşıma açıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan DEMİR

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