10 gündür hemşire annesiyle görüşemeyen çocuğa başkan Söğüt'ten moral
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Körfez, Söğüt, Güncel

10 gündür hemşire annesiyle görüşemeyen çocuğa başkan Söğüt'ten moral

Körfez'de 112'de görevli hemşire olan annesini 10 gündür göremeyen çocuğu telefonla arayan Körfez Belediye Başkanı, moral vererek ziyaret sözü verdi.

04.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 04.04.2020 15:59
10 gündür hemşire annesiyle görüşemeyen çocuğa başkan Söğüt'ten moral

Körfez'de 112'de görevli hemşire olan annesini 10 gündür göremeyen çocuğu telefonla arayan Körfez Belediye Başkanı, moral vererek ziyaret sözü verdi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, sosyal medya üzerinden kendisine ulaşan ve annesi 112'de hemşire olduğu için onu göremeyen ve 10 gündür dayısında kalan minik Ela'ya moral olsun diyerek telefonla görüştü. Ela Köseoğlu ile görüşmesinde daha önce Ela'nın karne töreninde kendisine şiir okuduğunu da hatırlayan Başkan Söğüt, onun derece aldığını da hatırladı ve onun üzerine sohbet gerçekleştirdi.

Annesini görevi dolayısıyla göremeyen ve dayısında kalmak zorunda olduğunu belirten Köseoğlu, zorlu günlerin geçmesi sonrasında annesine kavuşacağını söyleyerek tüm sağlık çalışanlarına dua ettiğini ifade etti. Okullar tatil edilmeden önce Başkanı ziyaret etmek istediklerini ve dersleri için röportaj yapmak istediklerini belirten minik Ela, bu fırsatı şimdi yakaladığını belirterek sorularını sordu.

Ela Köseoğlu, sorularına tek tek cevap veren Başkan Söğüt'ü her şey normale döndüğünde sınıf pikniğine davet etti. Başkan Söğüt'te katılacağının sözünü verdi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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