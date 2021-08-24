10 gündür bulduğu paranın sahibini arıyor
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10 gündür bulduğu paranın sahibini arıyor

10 gündür bulduğu paranın sahibini arıyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kendi ürettiği ürünleri halk pazarında satan köylü vatandaş, tezgahının yanında bulduğu bir miktar paranın sahibini bulmak için tezgahının bir kenarına not yazdı.

Muğla'nın Menteşe ilçesinde kendi ürettiği ürünleri halk pazarında satan köylü vatandaş, tezgahının yanında bulduğu bir miktar paranın sahibini bulmak için tezgahının bir kenarına not yazdı.

15 Ağustos Pazar günü Menteşe Akyol halk pazarına ürettiği ürünleri satmak için tezgah açan Ali Çulhaoğlu, tezgahın hemen önünde bir miktar para gördü. Parayı kendisinden alışveriş yapan vatandaş tarafından düşürüldüğünü sanan Çulhaoğlu Belediye hoparlöründen anons yapılmasını istedi.

Belediye'nin anons sisteminin olmadığını öğrenince çareyi tezgaha not yazmakta buldu. Notta, "Bir miktar para kaydeden kişi bana sorsun" notunu yazan Ali Çulhaoğlu, "Ayın 15'inde benden üzüm aldığını düşünüyorum. Bir miktar para düşürmüş. Başka bir müşteri geldi. Parayı gördüm ve saydıktan sonra Belediyeye gittim anons ettirmek için. Hoparlörlerinin olmadığını ve paranın bir müddet bende kalmasını söylediler. Para hala bende. Para kaybeden vatandaş benim 535 781 89 43 nolu telefonumla da ulaşabilir. Ben Pazar günleri buradayım. Çarşamba günü de Menteşe halk pazarındayım. Paranın miktarını ben biliyorum. Gerçekten paranın sahibi ise gelir parasını alır" dedi. - MUĞLA

10 gündür bulduğu paranın sahibini arıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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