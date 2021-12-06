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10 gündür aç ve susuz balkonda mahsur kalan köpek kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
10 gündür aç ve susuz balkonda mahsur kalan köpek kurtarıldı

Bolu'da, yaklaşık 10 gündür aç ve susuz balkonda mahsur bırakılan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

BOLU (İHA) - Bolu'da, yaklaşık 10 gündür aç ve susuz balkonda mahsur bırakılan köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesine götürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Tabaklar mahallesi Cumhuriyet caddesi üzerinde bulunan bir apartmanın 3'üncü katındaki balkondan yaklaşık 10 gündür köpek sesi geldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeğin bulunduğu dairenin sahibine ulaşmaya çalıştı. Evde yaşayan kişilere ulaşılamaması üzerine köpeğin balkondan alınabilmesi için Cumhuriyet Savcısı'ndan izin alındı.

Merdivenli itfaiye aracıyla köpeğin evin balkonuna çıkan ekipler, 10 gündür aç ve susuz kalan köpeği mahsur kaldığı yerden kurtardılar. Ekiplerin aşağı indirdiği köpek büyük mutluluk yaşarken çevredeki vatandaşlar da alkışlarıyla itfaiyecilere teşekkür etti. Sahibinin balkonda bırakarak tatile çıktığı iddia edilen köpek tedavilerinin yapılması için Bolu Belediyesi Hayvan Hastanesine götürüldü. - BOLU

10 gündür aç ve susuz balkonda mahsur kalan köpek kurtarıldı

10 gündür aç ve susuz balkonda mahsur kalan köpek kurtarıldı

10 gündür aç ve susuz balkonda mahsur kalan köpek kurtarıldı

10 gündür aç ve susuz balkonda mahsur kalan köpek kurtarıldı

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