10 günde 40 bin kişiye afet farkındalık eğitimi verilecek
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10 günde 40 bin kişiye afet farkındalık eğitimi verilecek

10 günde 40 bin kişiye afet farkındalık eğitimi verilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

ANDA Arama Kurtarma ekibi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) çağrısı üzerine geldiği Gümüşhane'de 10 günde 40 bin kişiye afet farkındalık eğitimi vermeyi hedefliyor.

ANDA Arama Kurtarma ekibi İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nün (AFAD) çağrısı üzerine geldiği Gümüşhane'de 10 günde 40 bin kişiye afet farkındalık eğitimi vermeyi hedefliyor.

15 Temmuz Zafer Meydanında AFAD tarafından kurulan çadırda eğitimlere başlayan ANDA Arama Kurtarma ekibi 10.00 ile 20.00 saatleri arasında Gümüşhane halkına eğitim verecek.

Yapılan çalışmayla ilgili bilgi veren ANDA Arama Kurtarma Kriz Koordinasyon ve Sağlık Birim Sorumlusu ve Afet Farkındalık Bilinci Eğitici Eğitmeni Ali Osman Dölen, Gümüşhane'de 10 gün boyunca ANDA derneği olarak AFAD'dan gelen çağrı üzerine vatandaşlara afet farkındalık eğitimi vereceklerini söyledi.

10 günde 40 bin kişiye ulaşmak gibi bir hedefleri olduğunu kaydeden Dölen, "Depremlere karşı nasıl bilinçleniriz, depreme nasıl hazırlık yaparız konularında eğitim programlarımız var. Bölgeyi analiz ettiğimizde heyelan, sel, taşkın, çığ ve minimal de olsa yangın riski var. Bunlara karşı nasıl korunuruz. Bunlarla birlikte AFAD Başkanlığının hazırladığı çocuklar için boyama kitabı ve puzzle üzerinden anlatmalar var. Broşürler dağıtıyoruz. Afet çantamızın içinde neler olması gerektiğini, hangi aralıklarla güncellemesi gerektiğini detaylı bir şekilde vatandaşlarımıza anlatıyoruz" dedi.

Daha önce Elazığ ve İzmir depremlerinde, Giresun sel felaketi gibi irili ufaklı 160 afette görev aldıklarını kaydeden Dölen, "Arama kurtarma personelleri olarak hiçbir vatandaşımızın burnunun bile kanamasını istemiyoruz. Afetlere karşı bilinçlenelim, hem vatandaşlarımız zarar görmesin hem de ülkemiz zarar görmesin" diye konuştu. - GÜMÜŞHANE

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10 günde 40 bin kişiye afet farkındalık eğitimi verilecek
10 günde 40 bin kişiye afet farkındalık eğitimi verilecek
10 günde 40 bin kişiye afet farkındalık eğitimi verilecek
10 günde 40 bin kişiye afet farkındalık eğitimi verilecek

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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