10 günde 147 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
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10 günde 147 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

07.10.2020 16:47 | Son Güncelleme: 07.10.2020 16:50
10 günde 147 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 20, son 10 günde ise 147 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığı, son 24 saatte 20, son 10 günde ise 147 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadeleye kararlı, etkin ve güçlü bir şekilde devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, son 24 saatte 20, son 10 günde de 147 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zafer Fatih Beyaz

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