10 gün sona halk pazarları açıldı
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10 gün sona halk pazarları açıldı

10 gün sona halk pazarları açıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Korona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanma döneminde kapalı olan halk pazarları İçişleri Bakanlığından genelgeyle kapanmanı 9. gününde 10: 00 ile 17: 00 saatleri arasında halk pazarı kuruldu.

Korona virüsüyle mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanma döneminde kapalı olan halk pazarları İçişleri Bakanlığından genelgeyle kapanmanı 9. gününde 10: 00 ile 17: 00 saatleri arasında halk pazarı kuruldu.

İçişleri Bakanlığı tarafında tam kapanma dönemi içerisinde 8 ve 15 Mayıs 2021 tarihlerine denk gelen Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze, meyve ile fide satışı yapan pazar yerleri açık olacağını duyurdu. Bununla birlikte Kırklareli'nde Kapalı Pazar Yerinde saat 10: 00'da satış başladı. 10 gündür kapalı olan halk pazarlarında esnafın yüzündeki heyecan ve mutluluk gözlerden kaçmadı.

İçişleri Bakanlığının genelgesi gördüğünü ve 8 Mayıs sabahı erken saatlerinde Pazar yerine gelerek tezgahını kuran Mert Tunca "İçişleri Bakanlığımızın genelgesini gördüğün gibi hemen köyümde hazırlıklara başladım. Bu günde yani 8 Mayıs sabahı erken saate Pazar yerimize gelerek tezgahımı kurdum. Korona virüsü tedbirlerini göz önünde bulundurarak maske, mesafe, temizlik ve eldiven kurallarına uyarak pazarımızı dürdüreceğiz. Yetililerden teşekkür ederiz" dedi.

Halk pazarını açılmasının mutluluğunu yaşayan pazarcı Artu Birtek pazar yerine gelen tüm esnaf ve vatandaşlara korona virüsü tedbirlerine daha sıkı uymaya davet etti.

Pazar girişlerinde HES kodu ve ateş ölçümü yapılırken Kırklareli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri de denetimlerini devam ettiriyor.

Kurulan halk pazarları 17: 00' kadar sürecek. - KIRKLARELİ

10 gün sona halk pazarları açıldı
10 gün sona halk pazarları açıldı
10 gün sona halk pazarları açıldı
10 gün sona halk pazarları açıldı
10 gün sona halk pazarları açıldı
10 gün sona halk pazarları açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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