10.Gün sahur menüsü! 22 Nisan Perşembe 2021 Ramazan sahur menüsü
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10.Gün sahur menüsü! 22 Nisan Perşembe 2021 Ramazan sahur menüsü

10.Gün sahur menüsü! 22 Nisan Perşembe 2021 Ramazan sahur menüsü
Haberler.com / Aslı Bayraktar - Haberler | Gündem

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının onuncu sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haber

Ramazan ayının gelişi ile iftar ve sahur sofraları hazırlanmaya başlandı. İlk sahur 12 Nisan gecesi yapıldı. Bugün 2021 yılının onuncu sahuru yapılacak. Sahurda ne yesem düşüncesinde olanlar için sağlıklı sahur menüleri derledik. Ramazan ayını en iyi şekilde geçirebilmeniz için sahurda yediklerinize dikkat etmelisiniz. Özellikle lif bakımından yüksek ve tok tutan yiyecekler yemeli, hamur işi ve şekerli yiyeceklerden kaçınmalısınız. Sahuru normal günlerdeki kahvaltı gibi düşünmeliyiz böylece daha sağlıklı ve rahat bir sahur yapmış oluruz. En ideal Ramazan sofralarını hazırlamak için paylaştığımız menüye haberimizden ulaşabilirsiniz. Ramazan ayı boyunca her gün iftar ve sahur menülerini sizin için paylaşıyor olacağız!

10.GÜN SAHUR MENÜSÜ!

- Protein Omlet

- şehriyeli tavuk çorbası

- 1 bardak çay

- domates, salatalık

- zeytin

- yeşillik

- 1 hurma, 2 ceviz

- Bol su

PROTEİN OMLET

10.Gün sahur menüsü! 22 Nisan Perşembe 2021 Ramazan sahur menüsü

Omletin en proteinli, doyurucu ve besleyici hali. Sahurlarınız tercih edebileceğiniz bir tarif.

Protein Omlet için gerekli malzemeler

- 2 yumurta

- 4 adet mantar

- 1 avuc¸ ıspanak

- -mozerella peyniri (herhangi eriyen başka bir peynir de olur)

Protein Omlet yapılışı;

- Öncelikle mantarı ve ıspanağı ayrı tavalarda soteleyin.

- 2 yumurta çırpın ve tavada arkalı önlü pişirin.

- Ispanak, mantar ve peyniri içine koyup katlayın biraz daha pişirin ve hazır.

Afiyet olsun!

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Gündem Editörü - Aslı Bayraktar
Aslı Bayraktar
Gündem Editörü
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