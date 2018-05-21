10 Gün Önce Ölen Yaşlı Adamın Cenazesini Alan Olmadı

Samsun'da 112 acil servisi tarafından ambulansla götürüldüğü hastanede hayatını kaybeden yaşlı adamın 10 gündür cenazesine sahip çıkan olmadı.

Samsun'un İlkadım ilçesinde meydana gelen olayda, Hastanebaşı Mahallesi'nde ikamet ettiği öğrenilen Yusuf Dinç (62), 112 acil servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybeden yaşlı adamın cenazesi hastanenin morguna konuldu. Ancak yapılan araştırmalara rağmen 10 gündür hastane morgunda bekletilen Yusuf Dinç'in bir yakınına ulaşılamadı.Yaşlı adamın cenazesini toprağa vermek için alan olmadı. - SAMSUN