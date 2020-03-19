10 gün önce kaybolan engelli şahıs bulunamıyor
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Jandarma, Adıyaman, Akhisar, 3. Sayfa

10 gün önce kaybolan engelli şahıs bulunamıyor

10 gün önce kaybolan engelli şahıs bulunamıyor 10 günden beri bulunamayan engelli şahıs için umutlar tükeniyor Adıyaman'da 10 gün önce kaybolan 32 yaşındaki engelli şahıs tüm aramalara rağmen bulunamadı.

19.03.2020 10:52 | Son Güncelleme: 19.03.2020 10:54
10 gün önce kaybolan engelli şahıs bulunamıyor

10 gün önce kaybolan engelli şahıs bulunamıyor

10 günden beri bulunamayan engelli şahıs için umutlar tükeniyor

ADIYAMAN - Adıyaman'da 10 gün önce kaybolan 32 yaşındaki engelli şahıs tüm aramalara rağmen bulunamadı.

Adıyaman merkeze bağlı Akhisar köyünde yaşayan engelli Taceddin Taşdak isimli şahıs suda ve karada yapılan aramalarda bulunamaması umutları tüketiyor. 10 gün boyunca engelli şahsı bulmak için AFAD, jandarma ekipleri ve polis dalgıç ekipleri aramaları sürdürdü.

Şahsın kaybolduğu günün akşamında AFAD ve jandarma ekipleri şahsı karada aradı. Karada hem takip köpeği hem de drone kamera ile arama yapıldı. Bu aramalar sonuç vermeyince Adıyaman Emniyet Müdürlüğü dalgıç ekipleri şahsı Göksu Nehrinin yaklaşık 10 kilometrelik bölümünde arama yaptı. Dalgıç ekipleri sadece nehirde değil, su kuyularında ve bölgede bulunan göletlerde de aradı.

Dalgıç ekiplerinin bir haftalık suda yaptığı arama sonuç vermeyince dalgıç ekipleri aramaları sonlandırdı. Dalgıç ekiplerinin yeni bir delil bulunması halinde suda aramaya devam edeceği öğrenildi.

Suda sonlandırılan aramaların yanında karada önceki gün şiddetli yağış nedeniyle arazi aramasına ara verilmişti. Aramalar yeniden başlatılacak. Jandarma, engelli şahsın bulunması için soruşturmayı çok yönlü olarak yürütüyor.

10 gün önce kaybolan engelli şahıs bulunamıyor

Kaynak: İHA

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10 gün önce kaybolan engelli şahıs bulunamıyor

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