10 Gün Önce Evlenen Alişan, Anne Evini Özledi
Önceki gün eşi Buse Varol'la birlikte Ortaköy'de görüntülenen Alişan, "Anne evinde daha serbesttim" diyerek ilginç bir çıkışa imza attı.
Geçtiğimiz günlerde düzenlenen görkemli düğünle dünyaevinde giren Alişan ve Buse Varol çifti, Ortaköy'de görüntülendi.
"ANNE EVİNDE DAHA SERBESTTİM"
Evliliklerinin güzel gittiğini söyleyen şarkıcı, "Anne evinde daha serbesttim. Şimdi çoraplarımı ortalığa atamıyorum" dedi.
"İNŞALLAH SENEYE DÜŞÜNÜYORUZ"
10 gün önce evlenen çift, bebekle ilgili ise, "İnşallah seneye düşünüyoruz. Olursa hemen söyleriz" şeklinde konuştu.
İkili böyle görüntülendi;
YORUMLAR (4)
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Anlaşmalı evlilik bu kardeş, şimdiden negatif görüntü veriyorlar, amaç bugüne kadar taklılan altınları toplamak, alişan çok yüzsüzsün be kardeş..Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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KOMİK KIROCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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BUNLAR NASIL SANATÇI SADECE ÇIKARLARINI DÜŞÜNÜRLER YAPTIKLARI HİÇ ETKİNLİK HAYIR HAKSIZLIĞA TEPKİ SÖYLENEN GÜZEL BİR SÖZLERİNİ HİÇ DUYMADIMCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ne pis çıktın sen ya.valla bıktım seni her yerde görmekten.magazin maymunları siziCevap Yaz 4 Yayından Kaldır