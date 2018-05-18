10 Gün Önce Evlenen Alişan, Anne Evini Özledi

Geçtiğimiz günlerde düzenlenen görkemli düğünle dünyaevinde giren Alişan ve Buse Varol çifti, Ortaköy'de görüntülendi.

"ANNE EVİNDE DAHA SERBESTTİM"

Evliliklerinin güzel gittiğini söyleyen şarkıcı, "Anne evinde daha serbesttim. Şimdi çoraplarımı ortalığa atamıyorum" dedi.

"İNŞALLAH SENEYE DÜŞÜNÜYORUZ"

10 gün önce evlenen çift, bebekle ilgili ise, "İnşallah seneye düşünüyoruz. Olursa hemen söyleriz" şeklinde konuştu.

İkili böyle görüntülendi;