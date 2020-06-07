10 gramlık minik kedi.
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10 gramlık minik kedi.

07.06.2020 13:33 | Son Güncelleme: 07.06.2020 13:38

10 gramlık minik kedi...Kısırlaştırılan sokak kedisinin hamile olduğu anlaşılınca sezaryenle ameliyat edilerek yavrusu yaşatıldı

10 gram ağırlığındaki minik kedi, görevlilerin yardımıyla annesinden süt emiyor

Seyhan Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Evren Sonyürek, her gün gram gram büyüyen yavru kediye, görmeye, duymaya ve kendi başına beslenebilecek duruma gelene kadar özel bakım uygulanacağını belirtti

ADANA - Adana'da, kısırlaştırılan sokak kedisi, hamile olduğu anlaşılınca sezaryenle ameliyat edilerek yavrusu yaşatıldı. 10 gram ağırlığındaki minik kedi, görevlilerin yardımıyla annesinden süt emebiliyor.

Seyhan Belediyesi Sağlık Müdürlüğü Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi'ne tedavi edilmek ve kısırlaştırılmak için getirilen sokak kedisinin hamile olduğu tespit edildi. Merkezde bulunan 2 veteriner hekim tarafından yapılan kontrollerde kedinin sağlık durumu dikkate alınarak, yavrusunun sezaryenle alınmasına karar verildi. Kediler normalde 60 gün ve sonrasında doğum yaparken sağlık durumu kritik olan 30-35 günlük hamile sokak kedisi acil ameliyata alındı. 2 veteriner hekim ve sağlık teknikerlerinin katılımıyla sezaryenle kedinin yavrusu alındı.

Seyhan ilçesinde yaklaşık 40 bin sokak hayvanının kontrolsüz üremesini önlemek amacıyla çaba harcayan merkezde görevli veteriner hekim ve sağlık ekibi, bu kez doğumda sadece 10 santim uzunluğunda ve 10 gram ağırlığındaki minik kedinin yaşatılması için çaba harcadı.

Kediler normalde 70-110 gram arasındaki bir ağırlıkla doğarken, sadece 10 gramlık yavru kedi her yeni doğan kedi gibi görmediği ve duymadığı için sağlık ekibi tarafından özenle annesinden süt emmesi sağlanıyor.

Seyhan Belediyesi, Sağlık İşleri Müdürü Veteriner Hekim Evren Sonyürek, yavru kedinin emme refleksi geliştiği için yaşama şansının yükseldiğini söyledi. Her gün gram gram büyüyen yavru kediye, görmeye, duymaya ve kendi başına beslenebilecek duruma gelene kadar özel bakım uygulanacağını aktaran Sonyürek, yavru kedinin daha sonra Seyhan Belediyesinin ilçe genelindeki 84 sokak hayvanlarını besleme noktalarından birinde doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay'ın 4 Ekim Hayvan Hakları Günü'nde müjdelediği "Sokak Hayvanları Bakım ve Kısırlaştırma Merkezi" Kasım 2019'da açılmış ve sokaklarda yaşayan kedi ve köpeklerin kontrolsüz üremesinin önlenmesi için kısırlaştırılma işlemine başlanmıştı. Pandemi sürecinde verilen zorunlu ara dışında bu güne kadar merkezde 860 kedi ve köpeğin kısırlaştırılma işlemi sorunsuz olarak tamamlandı.

2 veteriner hekim, 3 tekniker ve 5 personel bulunan merkezde günde ortalama 15 kısırlaştırma işlemi yapılabiliyor.

10 gramlık minik kedi.

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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