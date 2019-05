"10 firma ilk defa İstanbul'a sefer düzenlemeye başladı"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, uçuşların İstanbul Havalimanı'na alınması ile 9 ülkeden 10 firmanın ilk defa İstanbul'a sefer düzenlemeye başladığını bildirdi.

Bakan Turhan, İstanbul Havalimanları Muhabirleri Derneği (İHMD) basın odasının açılışını katıldı.

Kurdele kesiminin ardından havalimanında görev yapan basın mensupları ile bir süre sohbet eden Turhan'a İstanbul Havalimanı Mülki İdare Amiri Ahmet Önal, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdür Vekili Mehmet Ateş, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Orhan Birdal, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu eşlik etti.

Açılış töreninin ardından İHMD'nin düzenlediği iftara katılan Turhan, burada yaptığı konuşmada, küresel gelişmelere paralel olarak gelişen havacılık sektörünün ekonomik kalkınmanın itici unsuru olduğunu söyledi.

Havacılığın geleceği açısından Türkiye'nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydeden Turhan, "Havalimanı muhabirleri olarak en iyi sizler görüyorsunuz ki daha önce kanatlarımızın büyüklüğünü biz bile bilmiyorduk. Üç saat uçuşla 60 ülkeye ulaşılabilen bir coğrafyada yaşıyoruz. Dünyada böyle bir ülke yok." dedi.

Turhan, Türk havacılığının ulusal ve uluslararası alanda büyük başarılara imza attığını, 2002'de iki merkezden 26 noktaya düzenlenen iç hat seferlerinin bugün 7 merkezden toplam 56 noktaya yapıldığını belirtti.

Dış hatlarda 2003 yılında iki havayolu işletmesi ile 50 ülkede 60 noktaya sefer düzenlendiğini, 2018 sonunda ise 124 ülkede 318 noktaya ulaşıldığını vurgulayan Turhan, "Bu gelişmeler gölgesinde 2003 yılında 34 milyon 400 bin olan yolcu sayısı rekor kırarak, 210 milyona yaklaştı. Son on yılda uluslararası hava taşıma sektöründe Türkiye, dünya ortalamasının 3 katı üzerinde büyüdü. Uçak sayımız 515'e, koltuk kapasitemiz ise 97 bin 400'e ulaştı. Sivil havacılık sektörünün cirosu 2018 yılında 110 milyar liraya, istihdam edilen personel sayısı ise 205 bine ulaştı." ifadelerini kullandı.

"Geleceği iyi okuyamazsanız, geleceğiniz iyi olmaz."

Bakan Turhan, her gün bin 300'e yakın uçağa ev sahipliği yapan, geçen yıl toplam 68 milyon yolcunun kullandığı Atatürk Havalimanı'nın son yıllarda talepleri karşılamaz noktaya geldiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Bir süredir yurt dışından birçok şehre yeni slot verilemiyordu. Transfer yolcuda pazar payı yüzde 66'yı bulan Avrupa-Asya-Afrika-Orta Doğu koridoru için büyük önem taşıyan dev uçaklar zaten Atatürk Havalimanı'na inemiyordu, hem de bu koridorun tam merkezinde İstanbul yer almasına karşın. İşte biz bu durumu önceden tespit ederek; İstanbul'un ilave bir hizmet kapasitesi oluşturacak şekilde yeni bir topla-dağıt-işle-aktar havalimanına kavuşması gerektiğini ortaya koyduk ve İstanbul Havalimanı'nın inşaatını başlattık. Çünkü biliyoruz ki geleceği iyi okuyamazsanız, geleceğiniz iyi olmaz. Ekonomik büyümenin önünü kesmemek, tam tersine büyümeye destek olmak için bize düşen görev ihtiyaç duyulan ölçekte altyapı yatırımını yapmaktır. İstanbul Havalimanı da bizim bu görevimizi en iyi şekilde yerine getirdiğimizin en güzel kanıtıdır. Hamdolsun, ilk etabı geçtiğimiz ay başında tam anlamıyla hizmete girmesine karşın sadece 1,5 ay gibi kısa bir sürede 49 binin üzerinde uçak trafiğine hizmet verdi. 19 Mayıs'a kadar 1 milyon 785 bin yolcu iç hatlarda, 5 milyon 906 bin yolcu dış hatlarda olmak üzere toplam 7 milyon 691 bin yolcuya hizmet verdi. Dünyanın birçok ülkesinde büyük havalimanları bir yılda bu kadar yolcu ağırlamıyor. Bakınız, uçuşların İstanbul Havalimanı'na alınması ile 9 ülkeden 10 firma ilk defa İstanbul'a sefer düzenlemeye başladı. Bunlar Çin'den, Hindistan'dan, Tunus'tan, Karadağ'dan, Cezayir'den ve Etiyopya'dan slot verdiğimiz havayolu şirketleridir."

- "İlgi her geçen gün artıyor"

Turhan, İstanbul Havalimanı'na ilginin her geçen gün arttığını ancak bu projenin bugüne kadar bazı çevrelerce eleştirildiğini belirtti.

"Türkiye'ye uçak fabrikası kuran Nuri Demirağ'ın önünü kestikleri gibi bizim de önümüzü kesmeye çalışanlar oldu." diyen Turhan, havalimanı açılışı yapılıncaya kadar yurt dışı ve içinden eleştiren, havalimanının yapılmasını istemeyen grupların olduğunu anımsattı.

Turhan, Almanya'daki Dünya Ulaştırma Forumu'nda görüştüğü bakanların ve yetkililerin kendisine "Havalimanınız mükemmel." dediklerini aktararak, "Bu benim için gerçekten çok büyük bir onur ve gurur kaynağı oldu. Bu havalimanının yapılmasında vizyonuyla gösterdiği ve bize verdiği destek için başta Sayın Cumhurbaşkanımıza ve onun ekibine, DHMİ Genel Müdürlüğü ile ekibine huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum." değerlendirmesini yaptı.

İstanbul Havalimanı'nın 82 milyon Türkiye Cumhuriyeti vatandaşının ortak malı olduğunu, bu havalimanını eleştirmenin ve kötü göstermenin rakip ülkelerin havalimanlarına fayda sağlayacağını bildirdi.

"Katil bulut bulunuyorsa uçak asla oraya indirilmez"

Geçen hafta hava koşulları nedeniyle İstanbul'daki havalimanlarına inmesi gereken bazı uçakların başka illere yönlendirildiğini hatırlatan Turhan, şunları kaydetti:

"Bir bölgede CB bulutu olarak bilinen ve pilotların 'katil bulut' olarak tarif ettikleri bu bulutlar bulunuyorsa bir uçak asla oraya indirilmez. Çünkü çok büyük bir risk alırsınız, insan hayatı söz konusudur. 17 Mayıs günü havalimanın üzerinde ve hatta İstanbul'da bu bulutlardan vardı ve bazı uçakların inişlerine izin verilmedi. Bu durum aynı zamanda Sabiha Gökçen Havalimanı için de geçerliydi. Vay efendim, 'Mimarlar Odası uyarmıştı da burada havalimanı yapılamazmış da bak işte efendim rüzgardan uçaklar inemiyormuş da...' Bir sürü tezvirat yapıldı. Bu havalimanının yapılmasına karar verenler, projelendirenler, yapım işini üstlenenlerin hepsi, mimar ve mühendisi, her risk ve her ihtimalin hesapları yapıldı. Uluslararası kuruluşlar da takip ettiler. Bu büyüklükteki yapılara kredi veren kuruluşlar da her türlü risk hesaplamalarını yaptıktan sonra krediyi verdiler. Şimdi bütün bu saydığım kişi veya yapılar, bu havalimanının burada yapılmasının uygun olmayacağını göremedi de sadece bazı muhalif gruplar görmüş oldu. Bırakın bu işleri, ülkemiz için faydalı olan her işi yapacağız ve insanımızın, ülkemizin hizmetine sunacağız."

Turhan, Türkiye'deki muhalif grupların eleştirilerine karşın İstanbul Havalimanı'nın geçen hafta ABD merkezli aylık seyahat dergisi "Global Traveler" tarafından "Üstün Yenilik" kategorisinde özel başarı ödülünün sahibi olduğunu kaydetti.

Dünyanın İstanbul Havalimanı'nın değerini anladığını, ancak bazı kesimlerin bu havalimanını değersizleştirmenin peşinde olduğuna dikkati çeken Turhan, İstanbul Havalimanı'nın oluşturacağı ilave hane halkı gelirinin yaklaşık 3,8-4,4 milyar dolar olacağını, Türkiye'nin ulusal ekonomisine katkısını da milli gelirin yüzde 4,5-5 seviyesine çıkaracağının görüldüğünü belirtti.

"Raylı sistem altyapısına büyük önem verdik"

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı inşaatı ile eş zamanlı olarak buraya ulaşım altyapılarını da başlattıklarını aktararak, şu bilgileri verdi:

"Bu doğrultuda karayolu ile Hasdal-Kemerburgaz-Göktürk-Işıklar yolu üzerinden yapılan 2 çarpı 3 şeritli karayolu ile havalimanına ulaşımı sağladık. Kuzey Marmara Otoyolu'nun İstanbul Kuzey Çevreyolu ve Mahmutbey-Odayeri bağlantı Yolu ile Bakırköy, Bağcılar, Esenler, Sultangazi, Başakşehir ve Arnavutköy ilçeleri ve civarındaki yerleşimlerden 22 kilometrelik, 2x4 şeritli otoyol standardında bir bağlantı yolundan, havalimanına ulaşmak mümkün. Havalimanı açılışında yaptığımız Büyükçekmece, Çatalca ve Saray yönünden 2x3 şeritli ve 25 kilometre uzunluğundaki yol ile havalimanına ulaşmayı mümkün hale getirdik. Bununla birlikte raylı sistem altyapısına hız verdik. Gayrettepe-Yeni Havalimanı arasındaki metro altyapısını da bakanlık olarak biz yapıyoruz. Amacımız 2020 yılında bu hattı hizmete açmak, İstanbulluların havalimanına ulaşımını daha rahat ve konforlu hale getirmek. Ayrıca Halkalı-Yeni Havalimanı arasında da raylı sistem altyapısını inşa ediyoruz. Onun da yer teslimini mart ayında gerçekleştirdik. Bu hattı da 2022 yılında hizmete açmış olacağız inşallah."

Dernek Başkanı Celal Uçan, katkılarından dolayı Bakan Turhan, İGA Havalimanı İşletmesi İcra Kurulu Başkanı Kadri Samsunlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Turan Özyanık ile İGA Kurumsal İletişim Direktörü Gökhan Şengül'e plaket takdim etti.

Kaynak: AA