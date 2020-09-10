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10 Eylül Perşembe DHA Spor Gündemi

GALATASARAYSarı-kırmızılı takım, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

10 Eylül Perşembe DHA Spor Gündemi
10.09.2020 09:27 | Son Güncelleme: 10.09.2020 09:27

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı takım, Gaziantep FK karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürecek.

14.30 1905 Galatasaraylı Yönetici ve İş İnsanları Derneği'nin (GSYİAD) düzenlediği "Galatasaray'da Yılın Sporcusu" ödül töreni yapılacak.BEŞİKTAŞ11.00 Siyah-beyazlılar, Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam edecek.14.30 Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Mehmet Ekşi için tanıtım toplantısı düzenlenecek.FENERBAHÇESarı-lacivertli ekip, Çaykur Rizespor mücadelesinin hazırlıklarını tamamlayacak.18.00 Kafile, Rize'ye gitmek üzere uçakla Trabzon'a hareket edecek.19.30 Fenerbahçe'nin Trabzon'a inişi.21.00 Sarı-lacivertlilerin Rize'de kalacağı otele girişi.TRABZONSPORBordo-mavililerde, Beşiktaş karşılaşmasının hazırlıkları sürecek.YENİ MALATYASPOR15.30 Sarı-siyahlı kulüpte yeni transferler için toplu imza töreni düzenlenecek.BASKETBOLGloria Cup Uluslararası Erkekler Basketbol Turnuvası 2'nci Aşama17.30 TOFAŞ - Anadolu EfesTENİS

- TEB BNP Paribas Tennis Championship Istanbul'da ana tablo maçlarına, Türkiye Tenis Federasyonu İstanbul Tenis Merkezi'nde devam edilecek.


Kaynak: DHA

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