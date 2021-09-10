10 Eylül Masterchef haftanın 3. takım oyununu kim kazandı? Dış oyunu kim aldı? 10 Eylül Cuma Masterchef'te Mavi takım mı Kırmızı takım mı kazandı?
Masterchef 10 Eylül Cuma günü haftanın 3. dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Toplam dokunulmazlıkta 2-0 lık Mavi takım üstünlüğü devam ediyor. Mavi takım kazanırsa durumu 3-0 yapacak. Peki, 10 Eylül Masterchef haftanın 3. dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef'te Mavi takım mı Kırmızı takım mı? Masterchef hangi takım kazandı? En çok puanı kim aldı? İşte detaylar...
10 Eylül Cuma günü Masterchef dokunulmazlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Dünkü dokunulmazlık takım oyununu mavi takım kazanmıştı. Peki, bugünkü dokunulmazlığı hangi takım alacak? 10 Eylül Masterchef menüsü nedir? Hangi yemekler yapıldı?
9 EYLÜL DÜNKÜ DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZAN?
Masterchef'te haftanın 2. dokunulmazlık oyununda İtalyan mutfağından yemekler yapılması istendi. Jüriler birazdan yemekler için oylama yapacak.
Kazanan yemekler ve takımlar şöyle: Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.
- Dana Carpaccio kazananı : KIRMIZI TAKIM
- Parmigiana kazananı : KIRMIZI TAKIM
- Cannelloni kazananı : MAVİ TAKIM
- Gnocchi kazananı : MAVİ TAKIM
- Orata All'acqua Pazza kazananı : KIRMIZI TAKIM
- Osso Buco kazananı : MAVİ TAKIM
- Zeppole kazananı : MAVİ TAKIM
Dünkü dokunulmazlığı 4-3 mavi takım kazandı.
10 EYLÜL CUMA MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNU MENÜSÜ NE?
Toplam 5 yemek istendi. Masterchef 10 Eylül günü istenen yemekler şöyle:
- - Kabak Çiçeği Dolması
- - Sübye Beğendi
- - Boşnak Mantısı
- - Fırında Mezgit
- - Lor Tatlısı
10 EYLÜL CUMA MASTERCHEF DOKUNULMAZLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?
Henüz kazanan takım açıklanmadı. 5 yemekte en çok puanı alan takım kazanmış olacak. Şuan oylamaya geçildi. Toplam 40 oy verilecek. 20'yi geçen takım kazanacak.
Yemekler ve kazanan takımlar:
- - Kabak Çiçeği Dolması : 6-2 kırmızı takım kazandı
- - Sübye Beğendi : 7-1 mavi takım kazandı
- - Boşnak Mantısı : 5-3 mavi takım kazandı
- - Fırında Mezgit : 6-2 kırmızı takım kazandı
- - Lor Tatlısı : 5-3 mavi takım kazandı.
Mavi Takım toplam puan : 21
Kırmızı Takım toplam puan : 19
Buna göre mavi takım haftanın 3. dokunulmazlığını kazanıyor.
KAZANAN TAKIM : MAVİ TAKIM