10 Eylül'de ne oldu? Tarihte bugün ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? İşte, 10 Eylül'de yaşananlar!
Tarihte bugün yaşanmış yeni doğumlar, yaşanan vefatlar ve meydana gelen önemli olayları kronoloji sırayla sizlerle aktarıyoruz. Peki, 10 Eylül tarihinde ne oldu, kim doğdu, kim öldü, hangi önemli olaylar oldu? 10 Eylül tarihte ve dünyada ne günü? İşte, 10 Eylül yaşanan doğum, ölüm ve önemli olaylar!
10 Eylül tarihte bugün yaşanan olaylar, doğumlar ve ölümler merak ediliyor. 10 Eylül'de yaşanmış olayları, ünlü isimlerin doğum ve ölüm bilgilerini kronolojik sırayla sizlerle paylaşıyoruz. Tarihte bugün ne oldu? 10 Eylül tarihte ve dünyada ne günü? 10 Eylül tarihinde ne oldu? İşte detaylar haberimizde.
OLAYLAR
1509 - İstanbul'da "Küçük Kıyamet" olarak adlandırılan büyük bir deprem meydana geldi.
1515 - Diyarbakır Kuşatması: Diyarbakır, Osmanlı egemenliğine girdi.
1623 - IV. Murat tahta çıktı.
1756 - Rusya'da ilk tiyatro kuruldu.
1855 - Osmanlı İmparatorluğu'nda ilk telgraf haberleşmesi başladı.
1875 - Ruslar, Hokand'ı işgal etti.
1882 - Almanya'da ilk Antisemitizm konferansı açıldı.
1894 - İlk kez Londra'da sarhoş halde trafiğe çıkan bir otomobil sürücüsüne trafik cezası kesildi.
1918 - İngiliz savaş muhabiri Charles Repington, o sırada sürmekte olan savaşı ilk kez "I. Dünya Savaşı" olarak nitelendirdi.
1919 - St. Germain Antlaşması'yla Avusturya-Macaristan İmparatorluğu parçalanarak, toprakları üzerinde Çekoslovakya, Yugoslavya ve Macaristan Devletleri kuruldu.
1920 - İşgal altındaki İstanbul'da ünlü Rum kabadayı Hrisantos, Polis Muavini Muharrem Alkor ve Polis Cafer Tayyar tarafından öldürüldü.
1920 - Türkiye Komünist Partisi (TKP), Bakü'de kuruldu.
1934 - Sovyetler Birliği, Milletler Cemiyeti'ne kabul edildi.
1939 - Kanada, Almanya'ya savaş ilan etti.
1940 - Bakanlar Kurulu, Tan, Tasvir-i Efkar ve Haber gazetelerini yedişer gün kapattı.
1942 - II. Dünya Savaşı: Birleşik Krallık Kraliyet Hava Kuvvetleri, Almanya'nın Düsseldorf şehrine 100 bin bomba attı.
1943 - Alman askerleri, Roma'yı işgal etti.
1943 - İstanbul Kapalıçarşı'da yangın çıktı; 200'den fazla dükkân yandı.
1960 - Ham petrol fiyatlarındaki düşüşü durdurmak gayesiyle Venezuela'nın teklifiyle, Bağdat'ta Venezuela, İran, Irak, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in katılımıyla başlayan kongre sonucunda, 14 Eylül 1960'ta OPEC kuruldu.
1962 - Millî Birlik Komitesi'nin 27 Mayıs sonrası Doğu Anadolu Bölgesi'nden sürdüğü 55 toprak ağasının köylerine dönüşü TBMM tarafından yasalaştırıldı.
1965 - Türkiye, Hindistan'ın Pakistan'dan çekilmesini istedi ve Pakistan'a silah gönderdi.
1970 - Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'de haşhaş ekimini yasaklama önerisi Meclis'te reddedildi.
1977 - Oleyis sendikası Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'ndan (Türk-İş) ayrılarak, Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na (DİSK) katıldı.
1979 - Türkiye İşçi Partisi Adana eski İl Başkanı Avukat Ceyhun Can öldürüldü.
1981 - Picasso'nun Guernica tablosu, 40 yıl sonra ABD'den İspanya'ya döndü.
1987 - Macaristan'ın sınırı açmasıyla, binlerce Doğu Alman vatandaşı ülkelerinden ayrılmaya başladı.
1987 - Türkiye Büyük Millet Meclisi, 1 Kasım günü erken genel seçim yapılması kararı aldı. Türkiye 104 seçim bölgesine ayrıldı. En çok Milletvekilini İstanbul (45), en az Milletvekilini Bilecik (2) ve Hakkâri (2) çıkartacaktı.
1989 - TBKP oluşumuna muhalif olarak TKP kadrolarından bir grup, 10 Eylül dergisini çıkarmaya başladı.
1994 - Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) kuruldu.
2001 - Beyoğlu'ndaki Gümüşsuyu semtinde bulunan Polis Noktası'na, DHKP-C tarafından intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda, saldırgan dahil dört kişi hayatını kaybederken, 23 kişi yaralı olarak kurtuldu.
2004 - TRT'de yayımlanan Akşama Doğru yayından kaldırıldı.
2008 - İran'ın merkez üssü Hürmüzgan eyaletine bağlı Bender Abbas kentinin 46 kilometre batısında, 7,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
2008 - İsviçre'deki Avrupa Nükleer Araştırmalar Merkezi CERN'de yüzyılın deneyi olarak bilinen ATLAS deneyi başladı.
DOĞUMLAR
1169 - II. Aleksios, Bizans İmparatoru (ö. 1183)
1487 - III. Julius, 1550-1555 arasında papa (ö. 1555)
1638 - Maria Theresa, Habsburg Hanedanı'nın İspanya koluna mensubiyet yoluyla Avusturya Arşdüşesi ve evlilik yoluyla Fransa Kraliçesi (ö. 1683)
1659 - Henry Purcell, İngiliz besteci (ö. 1695)
1714 - Niccolò Jommelli, İtalyan besteci (ö. 1774)
1786 - Nicolás Bravo, Meksikalı asker ve siyasetçi (ö. 1854)
1860 - Marianne von Werefkin, Rus asıllı İsviçreli dışavurumcu ressam (ö. 1938)
1866 - Jeppe Aakjær, Danimarkalı yazar (ö. 1930)
1887 - Giovanni Gronchi, İtalyan politikacı (ö. 1978)
1890 - Franz Werfel, Avusturyalı romancı, oyun yazarı ve şair (d. 1945)
1892 - Arthur Compton, Amerikalı fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (ö. 1962)
1894 - Aleksandr Dovjenko, Ukrayna kökenli Sovyet senarist, film yapımcısı ve yönetmen (ö. 1956)
1897 - Georges Bataille, Fransız sosyolog ve yazar (ö. 1962)
1899 - Wolf Messing, Sovyet telepat (ö. 1974)
1908 - Carel Weight, İngiliz ressam (ö. 1997)
1910 - Gaston Defferre, Fransız siyasetçi (ö. 1986)
1914 - Robert Wise, Amerikalı film yönetmeni ve En İyi Yönetmen Akademi Ödülü sahibi (ö. 2005)
1918 - Franz Immig, Alman futbolcu (ö. 1955)
1928 - Ioannes Vanier, Kanadalı filozof ve düşünür (ö. 2019)
1929 - Arnold Palmer, Amerikalı profesyonel golfçü (ö. 2016)
1931 - Ece Ayhan, Türk şair (ö. 2002)
1933 - Yevgeni Hrunov, Soyuz 5 ve Soyuz 4 görevlerinde uçan Sovyet kozmonot (ö. 2000)
1933 - Karl Lagerfeld, Alman moda tasarımcısı (ö. 2019)
1934 - Mr. Wrestling II, Amerikalı profesyonel güreşçi (ö. 2020)
1937 - Jared Diamond, Amerikalı biyolog ve yazar
1941 - Stephen Jay Gould, Amerikalı paleontolog (ö. 2002)
1943 - Tezer Özlü, Türk yazar (ö. 1986)
1944 - M. Şerefettin Canda, Türk akademisyen ve Mustafa Kemal Üniversitesi'nin Rektörü
1945 - Dennis Burkley, Amerikalı oyuncu (ö. 2013)
1945 - Jose Feliciano, Porto Rikolu şarkıcı
1946 - Michèle Alliot-Marie, Fransız siyasetçi
1947 - Larry Nelson, Amerikalı golfçü
1948 - Tony Gatlif, Cezayirli yönetmen
1948 - Bob Lanier, Emekli Amerikalı profesyonel basketbolcu
1949 - Bill O'Reilly, Amerikalı televizyon programcısı, yazar, köşe yazarı ve siyaset yorumcusu
1950 - Babette Cole, İngiliz çocuk kitabı yazarı ve çevirmen (ö. 2017)
1950 - Joe Perry, Amerikalı gitarist
1951 - Celal Adan, Türk siyasetçi
1953 - Amy Irving, Amerikalı oyuncu
1954 - Don "The Dragon" Wilson, Amerikalı Kick Boks şampiyonu ve oyuncu
1956 - Ufuk Güldemir, Türk gazeteci (ö. 2007)
1957 - Sermet Erkin, Türk illüzyonist ve tiyatro oyuncusu
1958 - Chris Columbus, Amerikalı film yönetmeni, yapımcı ve senarist
1959 - Michael Earl, Amerikalı kuklacı, seslendirme sanatçısı ve senarist (ö. 2015)
1960 - Alison Bechdel, Amerikalı karikatürist
1960 - Colin Firth, İngiliz oyuncu
1964 - Jack Ma, Çinli iş adamı ve Alibaba Group'un kurucusu
1968 - Andreas Herzog, Avusturyalı millî futbolcu ve teknik direktör
1968 - Big Daddy Kane, Amerikalı hip hop sanatçısı ve oyuncu
1968 - Guy Ritchie, İngiliz yönetmen
1969 - Hakan Çelik, Türk gazeteci ve radyo-TV programı yapımcısı
1969 - Johnathon Schaech, Amerikalı oyuncu
1973 - Ferdinand Coly, Senegalli millî futbolcu
1973 - Deniz Yücel, Türk asılı Alman gazeteci ve yazar
1974 - Ebru Cündübeyoğlu, Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu
1974 - Hande Fırat, Türk muhabir ve televizyoncu
1974 - Ryan Phillippe, Amerikalı oyuncu
1974 - Ben Wallace, Amerikalı profesyonel basketbolcu
1976 - Alexander Zach, Avusturyalı politikacı
1978 - Ramunas Šiškauskas, Litvan eski basketbolcu
1980 - Şahin Necefi, İranlı şarkıcı ve söz yazarı Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.
1981 - Germán Denis, Arjantinli futbolcu
1983 - Fernando Belluschi, Arjantinli millî futbolcu
1983 - Shawn James, Guyanalı-Amerikalı basketbolcu
1983 - Jérémy Toulalan, Fransız eski millî futbolcu
1992 - Ricky Ledo, Amerikan profesyonel basketbolcu
1993 - Yuki Nishino, Japon buz patenci
1994 - Mehdi Turabi, İranlı milli futbolcu
1998 - Daiki Suga, Japon futbolcu
ÖLÜMLER
MÖ 210 - Qin Shi Huang, ilk Çin İmparatoru ve Qin Hanedanlığı'nın kurucusu (d. MÖ 247)
1167 - Matilda, İngiltere Krallığı kraliçesi (d. 1102)
1308 - Go-Nijo, Japonya'nın geleneksel veraset düzenine göre 94. İmparatoru (d. 1285)
1382 - I. Lajos, 1342'den 1370'e kadar Macaristan ve Hırvatistan ve Polonya Kralı (d. 1326)
1419 - Jean de Bourgogne, Burgonya Dükü (d. 1371)
1669 - Henrietta Maria, Fransa Prensesi (d. 1609)
1676 - Gerard Winstanley, İngiliz Protestan dini reformist, siyaset filozofu ve aktivist (d. 1609)
1749 - Émilie du Châtelet, Fransız matematikçi, fizikçi ve yazar (d. 1706)
1797 - Mary Wollstonecraft, İngiliz yazar (d. 1759)
1842 - William Hobson, ilk Yeni Zelanda Valisi ve Waitangi Antlaşması'nın yazarlarından (d. 1792)
1854 - Erzurumlu Emrah, Türk halk şairi (d. 1775)
1889 - III. Charles, 28. Monako prensi ve Valentinois Dükü (d. 1818)
1898 - Elisabeth, Avusturya İmparatoriçesi (suikast) (d. 1837)
1913 - William Jay Gaynor, Amerikalı siyasetçi (d. 1849)
1922 - Wilfrid Scawen Blunt, İngiliz şair ve yazar (d. 1840)
1928 - Moris Şinasi, Osmanlı kökenli Amerikalı iş adamı ve hayırsever (d. 1855)
1931 - Dimitri Egorov, Rus matematikçi (d. 1869)
1939 - Wilhelm Fritz von Roettig, Polonya işgaline katılan Waffen-SS'de general (d. 1888)
1940 - Nikola Ivanov, Bulgar general (d. 1861)
1948 - I. Ferdinand, Bulgaristan'ın ilk Çarı (d. 1861)
1956 - Robert Julius Trumpler, İsviçreli-Amerikan gök bilimci (d. 1886)
1961 - Frederick William Pethick-Lawrence, Britanyalı İşçi Partili politikacı (d. 1871)
1971 - Pier Angeli, İtalyan aktris (d. 1932)
1975 - George Thomson, İngiliz Fizikçi, Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1892)
1976 - Dalton Trumbo, Amerikalı romancı ve senaryo yazarı (d. 1905)
1979 - Agostinho Neto, Angolalı şair ve Devlet Başkanı (d. 1922)
1979 - Cuma Tak, PKK kurucularından Kürt militan (d. 1956)
1983 - Felix Bloch, İsviçreli fizikçi ve Nobel Fizik Ödülü sahibi (d. 1905)
1983 - Balthazar Johannes Vorster, Güney Afrikalı siyasetçi (d. 1915)
1985 - Jock Stein, İskoç futbolcu ve teknik direktör (d. 1922)
1994 - Max Morlock, Alman futbolcu (d. 1925)
1995 - Oral Sander, Türk akademisyen (d. 1940)
1996 - Bekir Sıdkı Sezgin, Türk ses sanatkarı ve bestekâr (d. 1936)
2007 - Jane Wyman, Amerikalı aktris ve Ronald Reagan'ın ilk eşi (d. 1917)
2011 - Cliff Robertson, Amerikalı oyuncu (d. 1923)
2012 - Lance LeGault, Amerikalı oyuncu ve seslendirme sanatçısı (d. 1935)
2014 - Richard Kiel, Amerikalı oyuncu, komedyen, yazar, yapımcı ve sunucu (d. 1939)
2014 - Károly Sándor, Macar futbolcu (d. 1928)
2015 - Adrian Frutiger, İsviçreli yazar ve sanatçı (d. 1928)
2015 - Ihab Hassan, Amerikalı edebiyat teorisyeni, eleştirmeni ve yazar (d. 1925) Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
2016 - Mahmut Hekimoğlu, Türk sinema oyuncusu ve film yapımcısı (d. 1955)
2016 - Joy Viado, Filipinli şarkıcı, aktris ve komedyen (d. 1965)
2017 - Hans Alfredson, İsveçli film yönetmeni, komedyen, yazar ve aktör (d. 1931)
2017 - Nancy Dupree, Amerikalı tarihçi ve akademisyen (d. 1927)
2017 - Harry Landers, Amerikalı oyuncu (d. 1921)
2017 - B. V. Radha, Hint oyuncu ve film yapımcısı (d. 1948)
2017 - Len Wein, Amerikalı çizgi roman sanatçısı, yazar ve editör (d. 1948)
2018 - Peter Donat, Kanadalı-Amerikalı oyuncu (d. 1928)
2018 - Johannes Geldenhuys, Güney Afrikalı asker (d. 1935)
2018 - Paul Virilio, Fransız kentbilimci ve estetik felsefecisi (d. 1932)
2018 - Co Westerik, Hollandalı grafik sanatçısı ve fotoğrafçı (d. 1924)
2019 - Stefano Delle Chiaie, İtalyan neo-faşist (d. 1936)
2019 - Jeff Fenholt, Amerikalı şarkıcı, müzisyen ve oyuncu (d. 1950)
2019 - Valerie Van Ost, İngiliz oyuncu (d. 1944)
2019 - Hossam Ramzy, Mısırlı perküsyoncu ve besteci (d. 1953)
2019 - Albert Razin, Rus Udmurt Ülkesinin bilim kişisi, felsefe bilimi doktoru ve sosyolog (d. 1940)
2019 - Süleyman Turan, Türk sinema ve tiyatro sanatçısı (d. 1936)
2020 - Caroline Chomienne, Fransız film yapımcısı ve yönetmeni (d. 1957)
2020 - Diana Rigg, İngiliz sinema ve dizi oyuncusu (d. 1938)
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