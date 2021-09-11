10 Eylül 2021 Haberleri
10 Eylül 2021 Manşet Haberleri.
- En ilginç meslek! Fenomen kadın, sadece hapşırarak ayda 47 bin TL kazanıyor
- Türkiye'nin ortalama IQ'su da hesaplandı! Dünyanın en zeki ülkeleri sıralamasına Hong Kong ve Singapur imzası
- Manchester City'nin yıldızı Mendy'nin kefalet talebi reddedildi! Yılın geri kalanını cezaevinde geçirecek
- Bülent Arınç'tan Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın Yılmaz Güney'i anmasına sert tepki: Kınıyorum
- Seren Serengil'in canlı yayında göğsü açıldı, apar topar kapatmaya çalıştı
- Süper Lig'de yabancıyı sınırlayan TFF'den çok tartışılacak karar! Yeni hoca Türk olmayacak
- İşte korkunç ölüm anı! Fil önce hortumuyla savurduğu adamı sonrasında ayaklarıyla ezdi
- Tırın altına giren araçtaki polis memuru ve kardeşi hayatını kaybetti
- CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan 2023 seçimi mesajı: Allah'ın izniyle iktidar olacağız
- Terim, Yedlin'i defterden sildi! Ara transfer dönemi başlar başlamaz gönderilecek
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, seslendirdiği şiiri dinlerken gözyaşlarına hakim olamadı
- Böyle sapıklık görülmedi! İçine kendi spermini doldurduğu şırıngaları kadınlara batırıyor
- Vitor Pereira kararını verdi! Fenerbahçe'de Mesut Özil, Sivasspor maçıyla ilk 11'e dönüyor
- Koronavirüse yakalanan annesinin iyileşmesinin ardından şimdi de Aleyna Tilki hastanelik oldu
- Şansın böylesi! Yolda başına geleceklerden habersiz yürüyen adamın kafasına kedi düştü
- Çocuğunu aç bırakarak ölmesine neden olan anneye 9 yıl hapis cezası verildi
- NEC Nijmegen forması giyen Ali Akman, Ağustos ayının en iyi genç futbolcusu seçildi
- Traktörün römorkuyla odunlar arasında sıkışan sürücü feci şekilde can verdi
- 4 farklı aşı markasından toplamda 6 doz yaptıran vatandaş: Biraz kokteyl gibi oldu
- Konserve salçalardaki ölümcül zehirlenme tehlikesi! Belirtileri 72 saat sonra çıkıyor
- Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi perdesini Vodafone Park'ta açıyor! İşte Borussia Dortmund maçının bilet fiyatları
- Son Dakika: Türkiye'de 10 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 214 kişi vefat etti, 23 bin 562 yeni vaka tespit edildi
- Liderliği kaptıran Türkiye, Dünya Kupası'na nasıl gider? İşte tüm senaryolar
- Büyük güne çok az kaldı! Golden Palm Awards heyecanı zirvede
- Selin Ciğerci'nin boşanmasına Kerimcan Durmaz'dan olay yorum: Onun mutlaka planı vardır
- Son Dakika: Belirtisiz vaka yaygınlığını anlayabilmek için okullarda PCR testi dönemi başlıyor
- Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, Milli Takım'ın yeni hocası olmaya hazır: Hiç düşünmeden giderim
- 63 yaşındaki Madonna, yatakta üstsüz pozlarıyla gündeme bomba gibi düştü
- Polemik sürüyor! Tanju Özcan'dan 'Kızımı nasıl belediyeye göndereceğim' diyen vekile yanıt: Biz sapık mıyız?
- Beşiktaş'ta Atiba ve Larin, Yeni Malatyaspor maçının kamp kadrosuna alınmadı
- A Milli Takım'a hezimeti yaşatan Depay'dan halay şov! Türk kullanıcıların yorumları kırdı geçirdi
- Eğlenmeye giderken geçirdiği kaza nedeniyle canından oldu, arkadaşı da ağır yaralandı
- Çapkın papağan görenleri şaşırtıyor! Yoldan geçen kızlara ıslık çalıp, çay sipariş ediyor
- Galatasaray ve Beşiktaş boşa kürek çekmiş! Jorge Jesus'a göre Gedson takımdan hiç gitmek istemedi
- Güpegündüz vahşet! Tartıştığı kuzenini bıçakladıktan sonra başını ezerek öldürdü
- Burcu Güneş kendisini paragözlükle suçlayan üvey annesine 'Algı yapıyorlar' sözleriyle yüklendi
- 5'inci kattaki balkondan düşen kadın hayatını kaybetti
- Hasret sona eriyor! Galatasaray, Avrupa Ligi'nde oynayacağı Lazio maçıyla TT Stadı'na dönecek
- Erzurum Valisi Okay Memiş, plaket yerine sarı çizmelerini isteyen çiftçiyi kırmadı
- Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Raflardaki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz
Haberler.com - Son Dakika Haberleri