10 Eylül 2021 Bein sports 1 Yayın Akışı
10 Eylül 2021 Cuma günü Bein sports 1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Bein sports 1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük Bein sports 1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Bein sports 1 kanalında bugün neler var?
Bein sports 1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor. Bein sports 1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
BEIN SPORTS 1 YAYIN AKIŞI
00:00 Maç Saati
01:45 Süper Lig Haftanın Golleri
02:00 beIN Teknik
03:00 Gamer
05:45 Süper Lig Haftanın Golleri
06:00 beIN Teknik
07:00 Yeni Gün
09:00 Maç Saati
10:45 Süper Lig Haftanın Golleri
11:00 beIN Manşet
12:30 Nostalji Maçlar: Fenerbahçe - G. Birliği
14:15 Süper Lig Haftanın Golleri
14:30 Arşiv Süper Lig
15:15 Arşiv Süper Lig
15:45 Süper Lig Haftanın Golleri
16:00 Maç Saati
17:45 Süper Lig Haftanın Golleri
18:00 beIN Teknik
19:00 Taraftar
20:00 Sporun Mabetleri
20:30 Süper Lig Yolu
22:00 Farklı Açı
23:00 Süper Lig Haftası
23:30 İstatistik Bankası
Kaynak: InterSinema.com