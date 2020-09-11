10 Eylül 2020 Haberleri
10 Eylül 2020 Manşet Haberleri.
11.09.2020 00:15 | Son Güncelleme: 11.09.2020 00:15
- Terör örgütü PKK mensubu İsa Özer, MİT'in operasyonu ile Türkiye'ye getirildi
- Hannover 96 Teknik Direktörü Kenan Koçak, Eran Zahavi için çıkan transfer dedikodularını yalanladı
- Fiorentina'nın düşünmediği Kevin-Prince Boateng'i eski takımı Las Palmas istiyor
- Yunanistan, Türk heyetiyle NATO'da yapılan teknik toplantıyı inkar etti
- Bakan Soylu'dan, açığa alınan kaymakamlarla ilgili konuşmasını hatalı veren 3 haber kanalına tepki: Esas sizi açığa almak lazım
- Bahçede su kuyusu açmak isteyen 4 kişi göçük altında kaldı: 2 ölü
- Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi
- Annesine aşı bulamayan saldırgan, 3 hemşireyi darbedip, bir hasta yakınını da bıçakladı
- 'Game of Thrones'un 'Lady Tyrell'i Diana Rigg 82 yaşında hayatını kaybetti
- Kim Jong-un amcasını nasıl öldürttüğünü Trump'a anlatmış
- Rıdvan Dilmen, Muriqi'in Lazio'ya transferinden 1 gün sonra PSG'nin de devreye girdiğini söyledi
- Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri tepki çeken Fransa Cumhurbaşkanı Macron geri adım attı
- Cani anne, 2 aylık bebeğini boğazına ıslak mendil sokarak öldürdü
- 12 yıl sonra ilk kez yurt dışında oynanacak olan Süper Kupa maçına Katar'ın başkenti Doha ev sahipliği yapacak
- Milletvekili Ali Özkaya'dan Erol Mütercimler hakkında suç duyurusu
- Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti
- Sakarya'da maske takmayanlar 3 gün karantinada kalacak, 10 kitap okuyacak
- Aile hekimlerinden 'zatürre aşısı' uyarısı: Oluşan kalabalıklar virüse yakalanma riskini artırır
- 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı
- Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi
- Gün boyu süren koronavirüs denetimleri biter bitmez minibüsler yine tıka basa doldu
- Fiorentina'lı Marco Benassi, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakmadı
- Inter, geçen sezonu Galatasaray'da tamamlayan Jean Michael Seri'ye talip oldu
- Selahattin Demirtaş'tan 'Parti kuracak' iddiasına yalanlama geldi
- Muharrem İnce'den parti kuracağı iddialarına kafa karıştıran yanıt: Ne yapacağımıza millet karar verecek
- Fenerbahçe Marcel Tisserand transferinde mutlu sona ulaştı
- Son Dakika: Türkiye'de 10 Eylül günü koronavirüs kaynaklı 58 can kaybı, 1512 yeni vaka tespit edildi
- Ayaklarıyla biberleri çiğneyen gencin çalıştığı firmaya ceza kesildi
- 9 yaşındaki çocuk elbise dolabında boynundan asılı halde bulundu
- Sağlık Bakanı Koca, Türkiye'nin üzerinde çalıştığı koronavirüs aşısıyla ilgili tarih verdi: 2021'in başlarında hazır olur
- Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı
- Son Dakika: Türkiye genelinde hastanelerin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67 seviyesinde seyrediyor
- Reyhanlı patlamasının faillerinden olan Ercan Bayat tutuklandı
- TFF 1. Lig maçları TRT'de şifresiz olarak yayınlanacak
- Türkiye-Yunanistan askeri heyetleri arasında 'Ayrıştırma Usullerinin' ele alındığı toplantı tamamlandı
- Yunanistan'dan küstah sözler: Türkiye, Doğu Akdeniz'deki tüm gemilerini derhal çekmeli
- Sahte evrak ile 4 milyon liralık vurgun yapmaya çalışan dolandırıcılar, tapu memurundan kaçamadı
- Bakan Soylu duyurdu, yeni sistem geliyor! Artık radarı görünce yavaşlamak cezadan kurtarmayacak
- Eski futbolcular Sabri Sarıoğlu ve Tolga Zengin yayıncı kuruluşta yorumcu oldu
- Fenerbahçe, tescilli olmayan oyuncu oynattığı için 24 bin TL para cezası aldı