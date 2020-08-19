10 ev karantinaya alındı
Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 evde karantina uygulaması başlatıldı.
19.08.2020 14:55 | Son Güncelleme: 19.08.2020 15:56
Batman'ın Gercüş ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 10 evde karantina uygulaması başlatıldı.
İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, salgının yayılmasını önlemek ve vatandaşları salgından korumak amacıyla koronavirüs testi pozitif çıkan 10 kişinin ilçe merkezi ve bağlı köylerde oturdukları evler karantina altına alındı.
Sağlık ekiplerinin söz konusu adreslerdeki çalışması sürüyor.
Kaynak: AA